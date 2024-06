Eurocopa: Espanha, Alemanha e Holanda agradam, enquanto França e Inglaterra decepcionam

Após duas rodadas da Fase de Grupos da Eurocopa, três favoritas ao título mostraram um futebol condizente com as expectativas, enquanto duas delas decepcionaram.

Espanha, Alemanha e Holanda agradaram após duas rodadas, enquanto Inglaterra e França decepcionaram, com um futebol bem abaixo. Veja análise:

Alemanha

Os donos da casa conquistaram duas vitórias protocolares nas duas primeiras rodadas, vencendo Escócia (5x1) e Hungria (2x0). Mas o futebol apresentado foi de bom nível, com Tony Kroos liderando o meio campo com sua categoria, formando uma dupla espetacular com Gundogan, que assim como no Manchester City, tem chegado bem ao ataque e marcado gols.

Legenda: A Alemanha de Gundogan e Musiala faz uma Euro consistente Foto: @EURO2024 / Divulgação

Além deles, Musiala tem atuado muito bem e é um dos destaques da Alemanha. E lá atrás, Neuer mostrou estar em grande forma, com grandes defesas.

Assim, os alemães, já classificados para a 2ª Fase, vem fortes na luta pelo tetra.

Espanha

Outra seleção que busca o tetra da Euro e tem encantado é a Espanha. O time treinado por Luis de la Fuente joga o futebol mais bonito e coletivo da competição. Com precisa troca de passes, muita movimentação e um futebol envolvente, a 'Fúria', foi muito superior as fortes Croácia (3x0) e Itália (1x0, placar que poderia ter sido muito maior pelas chances criadas).

O time tem muitos talentos, com o volante Rodri - um dos melhores do mundo - dá dinâmica no meio campo com belos passes e ao lado de Pedri e Fabián Ruiz, formam o melhor meio campo da Euro. Na frente, todo talento da jóia de Lamine Yamal, deixam a 'Roja' como grande favorita ao título.

Holanda

A simpática seleção laranja faz uma Euro consistente e mostra qualidades. A vitória diante da Polônia foi segura, e a "Orange" foi melhor do que a França no jogo mais aguardado da fase de Grupos nesta sexta-feira. A Holanda poderia ter vencido, mas teve gol anulado de forma polêmica, ficando no 0x0.

Van Dijk e Aké continuam como as referencias do time, consistentes na defesa, com Frimpong e Gakpo, sendo as melhores peças ofensivas. Mas o conjunto da equipe se sobressai, sendo um time leve e corajoso.

França

A França é uma das favoritas ao título por sua grande geração, mas não tem atuado bem. A vitória magra contra a Austria com gol contra e o empate sem gols com a Holanda mostram isso. Claro que Mbappé faz muita falta - ele quebrou o nariz e ficou no banco contra a Holanda - mas ofensivamente a equipe decepciona.

Legenda: Griezmann é um dos poucos que tem jogado bem na França, mas não tem conseguido decidir Foto: Divulgação / @EURO2024

Marcus Thuram não está em grande nível, e desperdiça chances demais. Assim como Dembélé. Griezmann é o melhor, tenta criar alguma coisa, mas o time não tem rendido, nem quando Giroud é acionado.

Didier Deschamps é um grande técnico, tem uma grande geração e a equipe francesa precisa jogar mais. Quem sabe com o retorno de Mbappé para o jogo da 3ª rodada contra a Polônia.

Inglaterra

O English Team é uma decepção completa na Euro. O time de Gareth Southgate está sob muita pressão pela boa geração inglesa não apresentar um padrão tático e um futebol à altura dos seus jogadores. Na vitória sofrida contra a Sérvia por 1 a 0 na estreia, e um empate sofrível contra a Dinamarca por 1 a 1, o futebol foi pobre.

Legenda: A Inglaterra tem 4 pontos em 2 jogos, mas vem atuando mal na Euro Foto: @EURO2024 / Divulgação

A equipe não tem jogo coletivo, os jogadores parecem presos em suas posições e não buscam jogadas entre eles.

O trio de meio, com Foden, Saka, e Bellingham não funciona, com Harry Kane na referencia isolado.

Muito por Foden jogar como ponta esquerda e não se movimenta como no City de Guardiola, pelo qual foi o craque da Premier League. E Bellingham, volante no Real Madrid, não tem funcionado como meia armador.

Se o treinador inglês não mudar a forma de jogar e deixar a equipe 'engessada', a Seleção não terá vida longa na Euro.

Surpresas?

Fora do grupo das favoritas, algumas seleções despontam como surpresas pelo futebol apresentado: Romênia, Àustria e Turquia mostraram um futebol interessante e devem estar nas Oitavas de Final.