Em 9º, Ceará pode voltar ao G4 da Série B se vencer o Santos: Veja combinações

A disputa pelo G4 da Série B está acirrada antes da 14ª rodada, como foi no ano anterior, com pelo menos 11 equipes com chances de estar no grupo de acesso.

E o Ceará, em 9º com 19 pontos, pode terminar a rodada no G4, tamanho o equilíbrio de pontos na tabela.

Legenda: A classificação da Série B antes da 14ª rodada tem disputa acirrada pelo G4 Foto: Reprodução / CBF

O Vovô pode alcançar a 4ª colocação se vencer o Santos no Castelão na abertura da rodada, às 19 horas, e contar com o tropeço de 5 adversários diretos.

Se vencer, o Alvinegro chega aos 22 pontos, e terá que torcer contra Operário/PR (4º com 22), Goiás (5º com 21), Vila Nova/GO (6º com 21), Sport (7º com 20) e Coritiba (8º com 19).

Combinação do Vovô pelo G4

Legenda: O Ceará pode entrar no G4 caso vença o Santos e 5 adversários diretos tropecem Foto: Reprodução / srgoool

Veja os jogos que interessam ao Ceará

06/07 - 11h - Independência

América-MG x Operário-PR

Como o América está na frente, em 3º e joga em casa, o melhor resultado é a vitória do Coelho

06/07 - 17h - Serrinha

Goiás x Chapecoense

O Goiás precisa perder para que o Vovô fique na frente, a não ser que em caso de empate, o Vovô tire uma diferença alta de saldo: 9 a 3.

07/07 - 11h - Couto Pereira

Coritiba x Paysandu

Se o Coxa vencer, o Ceará que superar o saldo, que hoje é de 4 a 3 a favor do time paranaense. Portanto, o resultado mais seguro para o Vovô ficar no G4 é empate.

07/07 - 18h30 - Brinco de Ouro

Guarani x Sport

Um empate é suficente para deixar o Ceará na frente do Sport na tabela

08/07 - 21h - Carlos Zamith

Amazonas x Vila Nova-GO

O mesmo caso do Vila Nova/GO. Um empate deixa o Vovô na frente.