Copa do Mundo dia #5: Brasil vence em estreia segura com brilho de Richarlison

A quinta-feira - 5º dia da Copa do Mundo - foi especial pela estreia do Brasil. A expectativa para ver o ofensivo time de Tite era grande, ainda mais diante de um adversário duro quanto a Sérvia. A vitória por 2 a 0 acalmou a ansiedade da torcida e imprensa brasileira, ávida para mensurar o nível de jogo após todas as favoritas jogarem antes.

E sem medo de errar, a Seleção Brasileira fez um jogo seguro, vencendo com autoridade. Antes do jogo, força da Sérvia foi exaltada, com razão, pela qualidade dos jogadores de frente, mas a seleção europeia não levou perigo algum ao gol de Alison. O sistema defensivo do Brasil funcionou, mesmo com apenas um volante de ofício - Casemiro jogou demais - e com Paquetá com segundo volante - que não funcionou, apesar do esforço e qualidade dele - auxiliados pela 1ª linha de 4 segura, com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva sólidos e os laterais Alex Sandro e Danilo defendendo bem.

Assim, seguro lá atrás, o Brasil só precisava que seu jogo fluísse na frente e qualidade tinha de sobra. Raphinha foi o atacante que mais buscou o jogo de início, mas aos poucos Vini Jr e Neymar dividiram as tarefas, também buscando jogadas individuais que furassem o bloqueio sérvio.

Mas se o jogo foi todo controlado, faltou no 1º tempo finalizar mais de fora da área e buscar Richarlison, que ficou preso aos marcadores na etapa inicial.

2º tempo animador

Se o 1º tempo foi meio "amarrado", o Brasil cresceu na etapa final e construiu a vitória com toda justiça. Antes do gol de oportunismo de Richarlison, Alex Sandro já havia acertado a trave. E no segundo, a genialidade dele ao marcar um golaço após passe de Vini Jr.

Se na Copa de 2018 na Rússia, a Seleção Brasileira sofreu sem um centroavante de ofício, os gols de Richarlison são um alento para jogos decisivos da Copa.

Legenda: Richarlison marcou o gol mais bonito da Copa em voleio contra a Sérvia Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Com o placar seguro, Tite voltou ao esquema de jogo original com a entrada de Fred para reforçar o meio, saindo Paquetá. A equipe melhorou seu jogo no meio e poderia ter até ampliado o placar.

Em suma, a estreia brasileira foi animadora e o Brasil não deve ter dificuldades para vencer Suíça e Camarões (que fizeram um jogo fraco), confirmando assim o 1º lugar do Grupo. E pensando nas fases finais da Copa, o Brasil comprovou seu favoritismo e chegará forte para disputar o hexa.



Grupo H

Se o Brasil avançar para as Oitavas de Final - o que deve acontecer sem sustos após a vitória na estreia - enfrentará uma seleção vinda do Grupo H: Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul. E pelos jogos deste grupo, que ocorreram antes da estreia do Brasil é seguro afirmar que a seleção brasileira não deve ter dificuldade nas Oitavas de Final.

Isso porque a seleção portuguesa (que venceu Gana por 3 a 2) deve ser a 1ª colocada do Grupo, deixando o "sobrevivente" entre Uruguai, Gana ou Coreia do Sul com a encrenca de encarar o Brasil. E pelo nível baixo mostrado, o trio não tem nível para encarar a Seleção Brasileira.