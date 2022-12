Copa do Mundo Dia #24: Argentina faz o que o Brasil deveria ter feito e está na final da Copa

A Argentina está na final da Copa do Mundo com toda justiça. A Seleção Albiceleste venceu a Croácia por 3 a 0 com autoridade, batendo o adversário que tinha sido algoz do Brasil nas oitavas de final. A classificação argentina foi a mostra de que para avançar em uma Copa do Mundo, contra adversários com variadas estruturas táticas, é preciso mudar e se reinventar.

E a Argentina fez isso a Copa toda. Scaloni não teve receio de mudar quando preciso e adaptar a Argentina a suas adversárias, como ocorreu diante do México (ainda na 1ª Fase quando a derrota ou empate poderiam custar a eliminação), Holanda nas quartas (quando espelhou o esquema com 3 zagueiros) e agora diante da Croácia (fortalecendo o meio campo com a entrada de Paredes).

São só exemplos de como a Copa do Mundo é um torneio de estratégia para cada adversário e não ficar preso em um time base, praticamente imutável como Tite fez com a Seleção Brasileira.

Contra Croácia, Scaloni sabia que o time europeu tentaria controlar a bola, cadenciar o jogo e atacar apenas em momentos do jogo. Se o Brasil caiu na armadilha, a Albiceleste veio preparada, jogando até recuada para atrair o time croata. E foi asim que venceu o jogo.

Legenda: Messi fez um jogada incrível em cima de um dos melhores zagueiros da Copa - Gvardiol, de máscara - dando assistência para o 2º gol argentino Foto: Divulgação / Argentina

E a entrada de Paredes para reforçar o meio, fez com que Enzo Fernández 'colasse' em Modric e permitisse que De Paul e ele marcassem Brozovic e Kovacic.

Então, plano de jogo argentino foi claro, em recuperar a bola e sair no contra-ataque rápido, e assim sairam os dois primeiros gols. O lance do pênalti aos 31 minutos, convertido por Messi, e o golaço de Julian Alvarez, aos 38.

Com 2x0 no placar, os hermanos controlaram o jogo na etapa final, criaram até mais chances que a Croácia e ainda fizeram o 3º, em jogada brilhante de Messi e convertida por Julian Alvarez.

Messi jogou demais

Que Copa do Mundo está fazendo o craque argentino Messi. Gigante a Copa dele e a partida contra a Croácia foi um deleite para quem ama futebol e admira o futebol genial dele.

O camisa 10 da Argentina fez gol, deu assistência em jogada genial e bateu 2 recordes.

Ele chamou a responsabilidade mais uma vez ao bater o pênalti e converter com precisão, alcançando o 11º gol em Copas, liderando a lista de artilheiro de todos os tempos da Argentina, ultrapassando o lendário Batistuta.

Legenda: Messi comandou a Argentina na classificação incontestável contra a Croácia Foto: Divulgação / Argentina

Foi o 5º gol de Messi nesta Copa, de longe sua melhor. São 3 assistências e participação direta em 8 gols.

Mas ele ainda mostraria toda sua genialidade: aos 23 minutos, fez o que quis com Gvardiol - um dos melhores zagueiros da Copa - e serviu Julián Álvarez, que fechou o placar.

E para completar, no domingo, ele se tornará o jogador com mais jogos em Copas do Mundo na história. Quando entrar em campo, chegará às 26 partidas e ultrapassará o alemão Lothar Matthäus.

Com Messi jogando o fino, a Argentina chega muito forte para a decisão, seja com França ou Marrocos. É esperar qual adversário será e a estratégia que Scaloni adotará. Mas uma coisa é certa: independente de como a Albiceleste for jogar, Messi estará lá para mostrar toda sua genialidade em busca do tão esperado título mundial.