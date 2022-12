Copa do Mundo Dia #21: Marrocos faz história e França reforça favoritismo

O 21º dia da Copa do Mundo reservou os dois duelos restantes das quartas de final, com um resultado histórico e uma consolidação de favoritismo. Enquanto Marrocos venceu Portugal, contrariando todos os prognósticos, fazendo história ao levar o continente africano à semifinal de Cop do Mundo pela 1ª vez, a França superou a Inglaterra no clássico europeu e mostrou muita força na luta pelo bi-campeonato seguido da Copa.

Incrível Marrocos!

O que Marrocos fez diante do Portugal foi notável. Eliminar a forte seleção portuguesa a vencendo por 1 a 0 com show de sua torcida e tático de sua equipe é algo incrível que entrou para a história das Copas. A entrega dos jogadores e a obediência tática são comoventes e ficou muito claro contra um time muito superior como Portugal.

O goleiro Bono com suas defesas, e os defensores Hakimi e Yamiq jogaram demais. E o que dizer dos volantes Ounahi e Amrabat? Preenchem o campo todo, marcam demais e seguraram os meias portugueses. E na frente, Ziyech e En-Nesyri (autor do gol), foram precisos nas poucas oportunidades que tiveram.

Legenda: O goleiro Bono fez uma partida gigante e segurou Portugal, sendo decisivo para Marrocos passar Foto: Divulgação / FIFA

É incrível como a Seleção Africana mostrou consistência contra times muito mais fortes: Croácia (0x0 na 1ª Fase, 2x0 Bélgica na 1ª Fase), Espanha (0x0) e Portugal (1x0). É uma campanha incrível e de apenas um gol sofrido, e contra, na vitória diante do Canadá (2x1, na 1ª Fase). E a toricda marroquina, espetacular, merece demais esta campanha.

O mérito é todo do técnico Walid Regragui, que assumiu apenas 2 meses antes da Copa do Mundo.

Com ele, Marrocos se tornou a equipe com mais desarmes (104), mais cortes (135), e a equipe que mais exige finalizações adversárias para sofrer um gol (33). Os números são da Fifa.

É muita consistência. E que será coloca à prova contra a favorita França. A atual campeã é um timaço, será o maior desafio dos Leões, mas quem é capaz de duvidar deles?

Legenda: A sinergia entre o time de Marrocos e torcida é espetacular Foto: Divulgação / FIFA

Portugal desaponta

E o que dizer de Portugal? Os lusitanos encantaram ao golear a Suíça por 6 a 1 com show de bola, mas contra o Marrocos tudo evaporou.

O futebol de Portugal sumiu. A defesa foi um desastre, a começar pelo goleiro Diogo Costa que falhou no gol, saindo errado.

Legenda: Cristiano Ronaldo após eliminação de Portugal diante do Marrocos Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Os defensores foram abaixo também, com laterais tímidos e zagueiro falhando no gol africano.

Os meias, tão elogiados contra a Suíça, foram apagados: Bernardo Silva, João Felix e Bruno Fernandes erraram praticamente tudo que tentaram. Nas vezes que finalizaram, o goleiro Bono defendeu.

Na frente, Gonçalo Ramos jogou mal e foi bem marcado.

E Cristiano Ronaldo, que começou no banco, entrou na fogueira e perdeu uma grande chance no 2º tempo, se despediu das Copas melancolicamente.

França mostra força

O clássico entre França e Inglaterra foi um dos melhores jogos da Copa. Muito equilibrado, com domínio de alternado entre as rivais, foi definido pelo melhor poder de definição da França.

A seleção francesa saiu na frente, sofreu um empate de uma briosa Inglaterra, e quando era pressionada, mostrou pode de decisão e marcou o segundo gol do Giroud.

Legenda: A França mostrou muita força e está a semifinal da Copa após passar pela Inglaterra Foto: Divulgação / FIFA

O camisa 9 da França aproveitou uma grande chance em passe perfeito de Griezmann, que fez outra partidaça.

Ainda que Mbappé não tenha sido decisivo, deu muito trabalho para a defesa inglesa.

Na defesa, o goleiro Lloris, com ótimas defesas, e o zagueiro Varane, seguraram a pressão inglesa.

Foi a vitória de um time seguro, confiante e letal. A França chega muito forte para conquistar a taça mais uma vez.

E a Inglaterra?

A Seleção Inglesa não jogou mal. Fez um boa partida, criou até mais chances que a França, mas as desperdiçou.

Legenda: A Inglaterra fez uma grande Copa, mas amargou uma eliminação dolorosa com pênalti perdido de Kane Foto: Divulgação / FIFA

Saka foi o melhor no ataque, dando um canseira na defesa francesa, assim como Kane, que exigiu defesas de Lloris, marcou de pênalti, mas cometeu o pecado de perder o decisivo que empataria o jogo.

Uma pena para a Seleção Inglesa, que tinha potencial para ir mais longe. Quem sabe a ótima geração inglesa apronta em 2026.