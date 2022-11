Copa do Mundo Dia #10: Holanda e Inglaterra avançam sem convencer: Senegal é a agradável surpresa

O 10ª dia de Copa do Mundo marcou o início da 3ª rodada, definindo os classificados dos Grupos A e B para as Oitavas de Finais. E não é exagero afirmar que deu a lógica, com Holanda e Senegal avançando no Grupo A, e Inglaterra e Estados Unidos no B.

As classificações de holandeses e ingleses como primeiros colocados era previsível, mas foram protocolares, sem necessariamente apresentarem um grande futebol. As classificações de Senegal e Estados Unidos foram emocionantes, já que seus oponentes, Equador e Irã, mostraram qualidade para avançar, mas ficaram no quase.

Legenda: Inglaterra e Holanda confirmaram seu favoritismo e avançaram como lideres de seus grupos na Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

As classificações de senegaleses e americanos foram justas, particularmente a dos africanos, que é uma grata surpresa após o corte do craque Sadio Mané, 2º melhor jogador do Mundo. Os senegaleses dedicaram a classificação ao jogador do Bayern de Munique, ressaltando a qualidade dele, mas destacaram que são um time.

Senegal x Inglaterra

A seleção do bom técnico Aliou Cissé tem jogadores como Mendy, Koulibaly, Gana Gueye e Ismaila Sarr (que substituiu Mané) e Boulaye Dia, jogando um futebol que alia força à velocidade.

Será suficiente para bater a Inglaterra nas Oitavas de Finais? Em um jogo só tudo é possível e aproveito para falar da Seleção Inglesa.

Legenda: Senegal passou pelo Equador e garantiu vaga nas Oitavas de Final da Copa do Mundo Foto: Divulgação / FIFA

O English Team foi 1º do Grupo B, passeou contra Gales e venceu por 3 a 0. Tem ótimos jogadores - Rashford está muito bem e já marcou 3 gols na Copa - mas a seleção ainda oscila demais em cada tempo. Na vitória contra Gales foi de um 1º tempo apagado para jogar bem na etapa final e marcar 3 gols. E olha que Kane ainda não marcou gol na Copa, só distribuiu assistências.

Claro que a Inglaterra pode crescer na Copa e ir avançando. Tem jogadores para isso, mas existem seleções melhores em sua provável chave nos mata-matas, como França e Portugal. Não será fácil passar por Senegal, mas os ingleses carregam um leve favoritismo no confronto.

E a Holanda?

A Seleção Laranja fez apenas o básico para vencer o fraquíssimo Catar e terminar em 1º do Grupo A.

A verdade é que a Holanda não jogou bem os 3 jogos da 1ª Fase, sendo inferior até contra Senegal e Equador. Mas avançou, mesmo mostrando sérios problemas na criação de jogadas. O time não tem um meia criativo e depende muito de De Jong, um volante, e os alas (Dumfries e Blind). Na frente, Gakpo se destacou com 3 gols e está levando o time nas costas. Resta saber se o sistema defensivo que tem bons jogadores - princopalmente Van Dijk e Aké - vai ser capaz de segurar equipes mais fortes.

Passar pelos Estados Unidos não deve ser um problema, mas se cruzar com Brasil ou Espanha, ou até a Argentina - se os hermanos avançarem - a chance da Holanda é pequena.