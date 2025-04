Como foi o Ceará no 1º jogo em casa em 7 edições da Série A de Pontos Corridos?

No sábado (5), contra o Grêmio, o Ceará faz seu primeiro jogo em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30 no Castelão, válido pela 2ª rodada. Será o reencontro da torcida do Vovô com a Série A depois de 2 anos de ausência e trata-se de um jogo sempre marcante.

Em 2025 é a 8ª participação do Ceará em Série A de Pontos Corridos. E como o Vozão se saiu no 1º jogo em casa nas 7 participações anteriores? Em 7 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 52,3% de aproveitamento. Relembre!

Série A 2010

1º jogo em casa: Ceará 1x0 Fluminense - Castelão (1º rodada)

Gol: Geraldo (Ceará)

A partida foi marcante para o Ceará, em seu retorno à Série A depois de 16 anos. A equipe alvinegra venceu o Fluminense por 1 a 0, que se sagraria campeão brasileiro daquele ano. O gol da vitória foi de Geraldo, de pênalti. O Vozão terminaria aquela Série A em 12º, classificado para a Sul-Americana.

O Vozão jogou com: Diego, Diogo, Fabrício Manini, Anderson e Thyago Fernandes; Michel, Heleno, Careca, Geraldo, Erick Flores e Misael. Técnico: PC Gusmão.

Série A 2011

1ª jogo em casa: Ceará 1x3 Vasco - PV (1ª rodada)

Gols: Cléber (Ceará), Bernardo (2x) e Jéferson (Vasco)

O Ceará de Vagner Mancini estava nas semifinais da Copa do Brasil contra o Coritiba e priorizou a competição, poupando a estreia da Série A. O resultado foi uma derrota para o Vasco no PV. O Vovô acabaria rebaixado nesta edição, na 18ª colocação.

O Vozão jogou com: Adilson, Murilo, Diego Macedo, Diego Sacoman, Clebão, Ernandes, Eusébio, Heleno, Thiago Humberto, Emerson Bahia e Júnior Pipoca

Série A 2018

1º jogo em casa: Ceará 0x0 São Paulo - Castelão (2º rodada)

Em seu retorno para a Série A depois de 7 anos, o Vovô recebeu o São Paulo pela 2ª rodada da Série A e empatou em 0 a 0. O Vozão era treinado por Marcelo Chamusca e o elenco ainda era a base da Série B do ano anterior.

O Vozão jogou com: Éverson, Arnaldo, Valdo, Luiz Otávio, Tiago Alves, Rafael Carioca, Wescley, Juninho, Pio, Felipe Azevedo e Arthur

Série A 2019

Legenda: Em 2019, o primeiro jogo em casa do Vozão na Série A foi marcante, com goleada diante do CSA por 4x0, com 2 gols de Ricardo Bueno Foto: JL ROSA / SVM

1º jogo em casa: Ceará 4x0 CSA - Castelão - 1ª rodada

Gols: Ricardo Bueno (2x), Leandro Carvalho e João Lucas (Ceará)

O ano de 2019 foi de luta pela permanência, mas a estreia do Vovô foi marcante, com goleada diante do CSA no Castelão e liderando a Série A pela 1ª vez. Enderson Moreira era o treinador no Vozão na estreia.

O Vozão jogou com: Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Thiago Carleto, Auremir, Ricardinho, Chico Kim, Fabinho, Leandro Carvalho e Ricardo Bueno

Série A 2020

1º jogo em casa: Ceará 1x1 Grêmio - Castelão - 1ª rodada

Gols: Cléber (Ceará) e Thaciano (Grêmio)

O ano de 2020 marcou a melhor campanha do Ceará em Pontos Corridos. E na estreia, o Vozão empatou com o Grêmio em 1 a 1. O Vovô era treinado por Guto Ferreira, que foi técnico até o fim da campanha, que deu ao clube a vaga na Sul-Americana na 11ª colocação com 52 pontos.

Vozão jogou com: Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Alyson, Willian Oliveira, Charles, Fernando Sobral, Leandro Carvalho, Cléber e Mateus Gonçalves

Série A 2021

Legenda: O Ceará venceu o Grêmio por 3 a 2 na estreia da Série A de 2021 Foto: KID JUNIOR / SVM

1º jogo em casa: Ceará 3x2 Grêmio - Castelão - 2ª rodada

Gols: Cléber, Rick e Jorginho (Ceará), Vanderson e Ricardinho Viana (Grêmio)

Em um ano de classificação para a Sul-Americana, o Vovô recebeu o Grêmio pela 2ª rodada e venceu por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado por Jorginho nos acréscimos. O técnico do Vozão era Guto Ferreira.

O Vozão jogou com: João Ricardo, Buiú, Messias, Gabriel Lacerda, Kelvyn, Oliveira, Pedro Naressi, Saulo Mineiro, Jorginho, Rick, Cléber.

Série A 2022

1º jogo em casa: Ceará 1x3 Botafogo - Castelão (2º rodada)

Gols: Lima (Ceará), Erison (2x) e Victor Sá (Botafogo)

O Ceará venceu o Palmeiras fora de casa na estreia por 3 a 2, resultado marcante, mas em seu primeiro jogo em casa, foi derrotado pelo Botafogo. O Alvinegro iniciou a campanha com o técnico Dorival Junior, mas o treinador foi para o Flamengo após a 10ª rodada da Série A, deixando o Vovô na 12ª colocação com 13 pontos. A equipe cairia de rendimento sem ele, e acabaria rebaixada.

O Vozão jogou com: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias Júnior, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Richardson, Rodrigo Lindoso, Richard, Lima, Stiven Mendoza, Zé Roberto