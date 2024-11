Com vaga em risco após derrota, Ferroviário precisa de Ciel para jogo decisivo da Fares Lopes

O Ferroviário entrou para a Taça Fares Lopes com o peso do favoritismo por uma vaga na Copa do Brasil em 2025. A vaga é uma necessidade para que o clube coral faça mais investimentos na temporada, pelos desafios do Campeonato Cearense, Pré-Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro.

As cotas por participação na Copa do Brasil já viabilizaram a temporada de 2023, permitindo um time forte que conquistou a Série D daquele ano.

Mas a vaga na competição para 2025 via Copa Fares Lopes está ameaçada. Depois de uma 1ª Fase sem sustos liderando o Grupo A, o Ferrão perdeu o jogo de ida das semifinais por 1 a 0 para o Atlético no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, e precisa vencer por 2 gols de diferença no domingo no PV para avançar a final contra Floresta ou Caucaia. Se vencer por um gol, a vaga será nos pênaltis. O empate é do Atlético.

Legenda: O Ferroviário perdeu para o Atlético no jogo de ida das semis da Fares Lopes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

E a equipe precisa da volta de Ciel para o jogo decisivo. Ele é a referência da equipe por sua qualidade técnica. Ele só jogou na estreia, por 2 a 0 diante do Caucaia, e ficou fora de três jogos - dois na 1ª Fase e este agora contra o Atlético. Por mais que a fase do experiente atacante não seja espetacular como em 2023, ele pode ajudar.

No bom gramado do PV - diferente do castigado e irregular do Raimundo de Oliveira do jogo de ida - o Ferroviário pode jogar melhor e com Ciel as chances aumentam muito.

Ele pode fazer a bola chegar com mais qualidade para Kiuan, que joga de referência na frente, e ajudar Allanzinho na criação.

O técnico Marcelo Vilar disse que conta com ele.

"Esperamos a volta dele para o jogo de domingo. Pela experiência, qualidade, que nos deixaria ainda mais fortes para o jogo decisivo no PV".

O Atlético é um bom time, bem treinado pelo técnico "Palhinha", e vai dificultar, com um jogo de muito contra-ataque, pela jovialidade da equipe.

Será um jogo interessante, e uma decisão para o Ferroviário.