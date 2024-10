Com retornos e desfalques, qual deve ser a escalação do Ceará contra a Ponte Preta?

O Ceará entra em campo contra a Ponte Preta neste sábado (12), às 17 horas no Castelão pela 31ª rodada da Série B. E o técnico Léo Condé terá retornos e desfalques importantes para montar o Vovô. O treinador tem sempre mantido um base a cada jogo, sem alterar o esquema tático, apenas as peças quando necessário.

Estão fora: o zagueiro Ramon Menezes (lesionado), o volante De Lucca e o atacante Saulo Mineiro (que estavam suspensos).

Retornam: David Ricardo (retorno de suspensão automática) e Lucas Mugni (recuperado de lesão).

Portanto, Condé tem a possibilidade de alterar muito o time em comparação a equipe que jogou bem mas foi derrotada pelo Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro.

A vitória para o Vovô é obrigatória pensando em acesso nas 8 rodadas finais. O Alvinegro precisa de 6 vitórias e o duelo contra a Ponte está entre os mais acessíveis dos 8 que terá até o fim da Série B. Caso a rodada seja positiva, a distãncia para o G4 pode cair para 2 pontos.

Legenda: Saulo Mineiro é um dos desfalques que o Ceará tem para a partida Foto: KID JUNIOR / SVM

Formação 1:

Legenda: A formação mais provável para o Ceará encarar a Ponte Preta no Castelão Foto: Reprodução / lineup11.net

Esta é a formação que eu utilizaria. David Ricardo retornando, deve fazer a dupla de zaga com João Pedro, que agradou contra o Sport. Matheus Felipe, em má fase, iria para o banco. No meio, Richardson ganha a vaga de De Lucca e Mugni seria o meia de criação. Assim, Recalde voltaria para o banco. No ataque Lucas Rian assumiria a vaga de Saulo Mineiro.



Formação 2

Legenda: Uma das formações mais 'alternativas' de Condé para o jogo contra a Ponte Preta Foto: Reprodução / lineup11.net

A outra formação que Condé pode utilizar é Matheus Felipe ao lado de David Ricardo, e Barceló na referência, com Aylon caindo para a ponta.

Formação 3:

Legenda: Opção de formação do Ceará contra a Ponte Preta Foto: Reprodução / lineup11.net

Esta formação seria parecida com a segunda, mas com Recalde na referência do ataque, e Aylon caindo para a ponta.

Formação 4:

Legenda: Formação do Ceará caso Mugni não possa atuar de início Foto: Reprodução / lineup11.net

Se Mugni não tiver condições de começar a partida, Recalde pode ser mantido no meio, com Barceló atuando de centroavante.

Formação 5:

Legenda: Uma das formações possíveis do Ceará para confronto com a Ponte Foto: Reprodução / lineup11.net

Se não tiver Mugni para 90 minutos, Condé pode atuar também com Recalde no meio, Aylon de centroavante e Rian na ponta.