Com novo técnico, Ferroviário tem 3 jogos para tentar permanência na Série C: veja cenários

O Ferroviário anunciou Ranielle Ribeiro como novo técnico para as rodadas finais da Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador terá 3 jogos para tirar o Ferrão do Z4 e salvar a equipe do rebaixamento.

Em 19º com 14 pontos, o time cearense está 1 ponto do 16º, o Caxias, que perdeu em jogo atrasado para o Ypiranga por 1 a 0 nesta quarta-feira (7). Assim, todas as equipes estão com o mesmo número de jogos, deixando o cenário mais claro para a permanência.

Matemática

Segundo o Chance de Gol, o Ferroviário tem 86,3% de rebaixamento. Para o site, com 20 pontos, uma equipe tem 95% de permanência. Com 21 a chance sobe para 99,5% e com 22 pontos para 99,99%. Se uma equipe somar 19 pontos, a chance de permanência cai para 60%.

Ou seja, para fica 'seguro' o Ferrão precisará somar mais 6 pontos, conquistando duas vitórias em 3 jogos.

Hoje os adversários diretos do Ferrão são Aparecidense (15 pontos), Sampaio Corrêa (15 pontos), Caxias (15 pontos), CSA (16 pontos), Confiança (16 pontos).

Veja jogos do Ferrão e seus adversários diretos

17ª rodada

Centenário 10/08 - 19:30

Caxias x Ferroviário

Batistão - 10/08 - 17h

Confiança x Remo

Aníbal Toledo - 11/08 - 16h30

Aparecidense x Volta Redonda

Tombos - 11/08 - 19:00

Tombense x CSA

Castelão (MA) - 12/08 - 20h

Sampaio Corrêa x ABC

18ª rodada

Aflitos - 17/08 - 17h

Náutico x Ferroviário

Colosso da Lagoa - 17/08 -19h30

Ypiranga-RS x Sampaio Corrêa

Centenário - 18/08 - 16h30

Caxias x ABC

Batistão (SE) - 18/08 - 19h

Confiança x São Bernardo

Aníbal Toledo - 18/08 -19h

Aparecidense x CSA

19ª Rodada

Presidente Vargas (CE) - 24/08 - 17h

Ferroviário x Tombense

Rei Pelé - 24/08 - 17h

CSA x Caxias

Castelão (MA) - 24/08 - 17h

Sampaio Corrêa x Confiança

Frasqueirão - 24/08 - 17h

ABC x Aparecidense