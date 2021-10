Ceará terá sequência de jogos contra adversários diretos na Série A

Depois de uma sequência difícil na Série A do Campeonato Brasileiro, contra times na ponta da tabela, como Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro e Internacional, a próxima leva de jogos do Ceará é contra equipes que jogam o mesmo campeonato que ele: de permanência na Sèrie A ou vaga na Sul-Americana.

Em 14º com 31 pontos, o Ceará enfrentará adversários que ou estão acima mas alcançáveis, como Fluminense (8º com 36), Cuiabá (9º com 35) e Athletico/PR (10º com 34) ou abaixo como Bahia (16º com 28), Juventude (17º com 28) e Sport (18º com 27).

Ou seja, são praticamente todos jogos de 6 pontos, já que hoje a diferença pro 8º Fluminense é de 5, mas pro 18º Sport é de 4.

O técnico Tiago Nunes, em entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no Castelão, afirmou que o primeiro objetivo do Ceará é se manter na Série A.

"O primeiro passo é atingir a marca de não correr risco e a partir disso buscar outros objetivos. E para afastar este fantasma é conquistar vitórias. Só assim chegaremos na meta base para conquistarmos os nossos objetivos na competição".

Confira a sequência de jogos do Ceará

23/10 - 17h - Juventude (F)

27/10 - 18h - Bahia (F)

31/10 - 16h - Fluminense (C)

6/11 - 17h - Cuiabá (C)

10/11 - 17h - Athletico Paranaense (F)

14/11 - 17h - Sport Recife (C)

Nesta mesma sequência no 1º turno, o Alvinegro conquistou 9 pontos: venceu Juventude (3x0) e Athletico/PR (2x1), perdeu para o Bahia (1x2), empatou com Fluminense (0x0), Cuiabá (2x2) e Sport (0x0).

Serão 18 pontos em disputa até a 32ª rodada, que podem praticamente definir a situação do Vovô no campeonato antes do último bloco de 6 jogos contra (Fortaleza, Atlético/GO, Corinthians, Flamengo, América/MG e Palmeiras).