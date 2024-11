Ceará está nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20; veja chaveamento e próximo adversário

As semifinais da Copa do Brasil Sub-20 foram definidas com os jogos na última quinta-feira e o Ceará conheceu seu adversário e o chaveamento até a decisão. O Vozão enfrenta o Palmeiras em duas partidas, com o outro confronto sendo São Paulo e Bahia.

Desde 2012, o Ceará é o clube cearense com melhor desempenho na Copa do Brasil Sub-20. Em nove participações, o Alvinegro repete o feito conquistado na temporada de 2022, quando também chegou entre os semifinalistas.

Vozão com melhor campanha

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu as datas e horários dos confrontos, mas o Vovô, pela melhor campanha geral que todos os semifinalistas, decidirá em casa. O Vozão contabiliza cinco vitórias e apenas um único empate. Já o ataque é o mais positivo da competição com 20 gols anotados.

Os destaques do Vozão são o zagueiro Yago, o volante Steven, os meias Daniel Mazerochi e Léo Rafael, além dos atacantes Pablo e Fernando Gabriel.

Legenda: O Ceará fez a melhor campanha da Copa do Brasil Sub-20 e decidirá a semifinal em casa Foto: Gledson Jorge/Ceará SC

Na 1ª Fase, o Vozão goleou o Serra Branca/PB por 5 a 0 na Cidade Vozão em jogo único. Na 2ª Fase, já em dois jogos, o Vovô goleou o CSA duas vezes por 5x0.

Nas quartas de final, o Vovô passou pelo Macapá, também em dois jogos: empatou em 0 a 0 no Glicério Marques, e goleou por 5 a 1 no Presidente Vargas.

"Estou muito feliz tanto pelos atletas e também pelo clube. Conseguimos fazer mais uma grande campanha, inclusive com a melhor na Copa do Brasil com melhor defesa e ataque. Agora seguiremos firmes para chegarmos na semifinal e conquistar algo além do que já conquistamos até agora”, declarou o técnico Alison Henry.

Pedreira

O Palmeiras será o primeiro adversário de peso do Vozão na competição. O Verdão é o atual campeão Brasileiro Sub-20. O Verdão goleou por 12x0 o União ABC/MS na primeira fase; passando pelo Coritiba/PR nas oitavas por 1x1 e 3x2; e eliminou o Cruzeiro nas quartas de final nos pênaltis após vitórias de 2x0 para cada lado. O detalhe é o que o título brasileiro sub-20 do Palmeiras foi conquistado em cima do mesmo Cruzeiro.

A equipe palmeirense tem destaques como Gilberto (lateral-direito), Coutinho (volante), e os atacante Allan, Luighi, Thalys e Riquelme Fillipi.