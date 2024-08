Ceará de olho: G4 do 1º turno só não mudou ao fim da Série B em 3 das 18 edições de pontos corridos

O Ceará terminou o 1º turno da Série B com 29 pontos, na 6ª colocação, após uma reação nos últimos 4 jogos, com 3 vitórias e um empate. O Alvinegro se aproximou do G4 e passou sonhar com o acesso ao fim do returno. Serão 19 rodadas para o Vovô tentar o acesso tão sonhado pela torcida.

E se depender do histórico da Série B em Pontos Corridos, é possível sonhar com uma reviravolta, já que as mudanças no G4 são frequentes em comparação ao fim do 1º turno.

Desde que os pontos corridos foram adotados na Série B, em 2006, em 15 das 18 edições aconteceram mudanças no G4. Em apenas 3 delas (2009, 2019 e 2022), os mesmos 4 clubes que terminaram o turno no G4, subiram para a Série A.

No ano passado por exemplo, apenas o Vitória, que terminou o turno como líder, se manteve firme e foi campeão. Novorizontino, Vila Nova e Sport perderam as posições para Juventude, Criciúma e Atlético-GO. Ou seja, a mudança foi de 75%.

Outra curiosidade é que se o Vovô subir para a Série A em 2024, será a 1ª vez que não esteve no G4 no 1º turno. Em 2009 e 2017, anos dos acessos, o Vozão sempre terminou no G4 no 1º turno e confirmou. Em 2009 foi o 4º com 33 e subiu em 3º com 68, e em 2017 foi o 4º com 31 e subiu em 3º com 67.

Legenda: O G10 da Série B está assim após o fim do 1º turno Foto: Reprodução / srgoool

G4 atual

O G-4 da Série B de 2024 é formado por Santos (34), Novorizontino (33), Mirassol (32) e Vila Nova (30), mas pode mudar por conta dos jogos atrasados. Sport e Operário, ambos com 29 pontos, se enfrentam ainda em jogo atrasado, e podem ultrapassar o Vila Nova. O time pernambucano ainda tem outro jogo a cumprir, contra o CRB.

Ou seja, para o Ceará, seria importante os dois adversários não vencerem, mantendo a diferença para o G4 em 1 ponto.

Comparativo G4 da Série B a cada turno (2006 e 2022)



2023



(G4 do turno): Vitória, Novorizontino, Vila Nova e Sport

(G4 do returno): Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético/GO



2022 (não mudou)

(G4 do turno): Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio

(G4 do returno): Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio

2021

(G4 do turno): Coritiba, Goiás, Avaí e CRB

(G4 do returno): Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí

2020

(G4 do turno): Chapecoense, Cuiabá, América-MG e Sampaio Corrêa

(G4 do returno): Chapecoense, América-MG, Juventude e Cuiabá

2019 (não mudou)

(G4 do turno): Bragantino, Coritiba, Atlético-GO e Sport

(G4 do returno): Bragantino, Coritiba, Atlético-GO e Sport

2018

(G4 do turno): Fortaleza, CSA, Vila Nova e Atlético-GO

(G4 do returno): Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás



2017

(G4 do turno): América-MG, Internacional, Vila Nova-GO e Ceará

(G4 do returno): América-MG, Internacional, Ceará e Paraná



2016

(G4 do turno): Vasco, Ceará, CRB e Atlético Goianiense

(G4 do returno): Atlético Goianiense, Avaí, Vasco e Bahia

2015

(G4 do turno): Vitória, Botafogo, América-MG e Bahia

(G4 do returno): Botafogo, Santa Cruz, Vitória e América-MG

2014

(G4 do turno): Ceará, Avaí, Joinville e Vasco

(G4 do returno): Joinville, Ponte Preta, Vasco e Avaí

2013

(G4 do turno): Palmeiras, Chapecoense, Paraná e Sport

(G4 do returno): Palmeiras, Chapecoense, Sport e Figueirense



2012

(G4 do turno): Vitória, Criciúma, Joinville e São Caetano

(G4 do returno): Goiás, Criciúma, Atlético/PR, Vitória

2011

(G4 do turno): Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e Guaratinguetá

(G4 do returno): Portuguesa, Náutico, Ponte Preta, Sport

2010

(G4 do turno): Coritiba Figueirense, Ponte Preta e Bahia

(G4 do returno): Coritiba, Figueirense, Bahia, América-MG

2009 (não mudou)

(G4 do turno): Vasco, Atlético-GO, Guarani-SP e Ceará

(G4 do returno): Vasco, Guarani-SP, Ceará e Atlético-GO

2008

(G4 do turno): Corinthians, Avaí, Santo André e Ponte Preta

(G4 do returno): Corinthians, Avaí, Santo André e Barueri

2007

(G4 do turno): Criciúma, Coritiba, Marília e Vitória

(G4 do returno): Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória

2006

(G4 do turno): Coritiba, Náutico, Sport e Avaí

(G4 do returno): Atlético-MG, Sport, Náutico e América/RN