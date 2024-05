Ceará contra o Coritiba no Castelão: Mancini vai no 3-5-2 ou 4-3-3? Opine!

O Ceará entra em campo nesta sexta-feira (31), às 19 horas, contra o Coritiba, no Castelão pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece pela 8ª rodada da Série B e pode levar o Vozão ao G4 em caso de vitória e combinação de resultados favorável. Para o duelo, a dúvida é se o técnico Vágner Mancini mantém o 3-5-2 como formação inicial, ou começa com um 4-3-3.

Na vitória contra a Chapecoense na rodada anterior, por 2 a 1 de virada no Castelão, Mancini começou com a formação com 3 zagueiros, mas no decorrer da etapa final, abriu mão de um zagueiro e montou um ataque com 3. Para você torcedor, o que Mancini deve fazer?

Lembrando que para o confronto, o zagueiro Matheus Felipe e o lateral-esquerdo Matheus Bahia estão lesionados. Em contrapartida, o lateral-direito Raí Ramos e o meia Jorge Recalde retornam após cumprirem suspensão.

Formações

3-5-2

Legenda: Se mantiver o 3-5-2, Mancini pode optar pelo retorno de Recalde no meio Foto: Arte / lineup11.net/pt

4-3-3

Legenda: Formação do Ceará com 3 atacantes, tem Saulo Mineiro como titular e a saída de um zagueiro Foto: Arte / lineup11.net/pt