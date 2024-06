Análise: Sem inspiração e pouco repertório, Brasil não consegue furar retranca da Costa Rica

A estreia da Seleção Brasileira foi muito frustrante. O empate em 0 a 0 com a Costa Rica mostrou uma Seleção Brasileira sem inspiração, sem encontrar soluções para furar a retranca do adversário.

Desde o começo do jogo o Brasil viu um adversário fechado, retrancado na defesa.

Mas não conseguiu ter a calma e organização necessária para criar jogadas.

Faltou repertório ofensivo e mais finalizações de fora da área contra um time retrancado.

Com Vini Junior muito bem marcado e isolado, Paquetá errando demais nos passes, o Brasil criou pouco no 1º tempo.

Rodrygo era o melhor do Brasil com bons passes e dribles, mas ele sozinho não conseguiu decidir o jogo.

Dorival poderia ter mexido logo no intervalo, tirando um volante para colocar mais um atacante.

Não era necessário jogar com 2 volantes - João Gomes e Bruno Guimarães - contra uma Costa Rica que nem passava do meio campo, defendendo com uma linha de 5.

A primeira finalização de longe foi de Paquetá aos 18 do 2º tempo, na trave. Era pra o time ter tentado mais esse tipo de lance.

Dorival mexeu aos 25, mas mas só trocou atacantes: tirou o Vini Jr e Raphinha e colocou Endrick e Savinho.

O esquema se manteve, a equipe pressionou mais e só aos 38, tirou um volante - João Gomes - e colocou Martinelli, jogador mais ofensivo.

Mas tinha pouco tempo para pressionar mais e o time amargou um 0x0.

Agora, o Brasil terá Paraguai e Colômbia. O jogo de sexta contra os paraguaios deve ter a mesma característica de hoje. Só que o time paraguaio tem mais talento.

E diante da Colômbia, ótima seleção, será jogaço.

O Brasil precisará melhorar e ter mais repertório, para ser primeiro do Grupo, que já tem a Colombia liderando.