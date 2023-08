Análise: Rivais diretos vencem e pressionam Ceará a vencer no domingo pela Série B

O Ceará entrou para 24ª rodada da Série B com uma distância de 8 pontos para o G4. E a projeção alvinegra para a rodada é de redução da distância, vencendo a Ponte Preta no domingo (20), às 18 horas no Castelão e contando com tropeços dos adversários diretos.

Mas o início da rodada não foi nada animador para o Vovô. Nada menos do que 4 adversários diretos venceram: Atlético/GO (venceu o Londrina por 2 a 0), Vila Nova (venceu o Mirassol por 2 a 0), Vitória (venceu o Botafogo/SP por 2 a 0) e Guarani/SP (venceu o Sport por 3 a 1).

Veja classificação após jogos que abriram a rodada:

Legenda: Após os jogos de quinta e sexta-feira, os adversários do Ceará na tabela subiram em pontuação Foto: Reprodução / srgoool

4 rivais vencem

Todos subiram na tabela e o Vila Nova entrou no G4 com 42 pontos, aumentando do Vovô para o grupo de acesso para 9 pontos.

O clube precisará ficar de olho em mais dois jogos na rodada: Ituano x Criciúma, Novorizontino x Chapecoense.

Se os dois primeiros vencerem, o G4 será aberto pelo Criciúma com 44 pontos. Assim, forçaria o Vovô a vencer a Ponte para manter a diferença em 8 pontos. Tropeços de Criciúma e Novorizontino seriam o ideal para o Vovô, reduzindo a distância para o G4.

Veja a projeção favorável ao Ceará:

Legenda: O cenário mais favorável para o Ceará é vencer e torcer por tropeços de Novorizontino e Criciúma, reduzindo a distância para o G4 Foto: Reprodução / srgoool

E o cenário negativo para o Vovô seria um tropeço diante da Ponte, como um empate, e ver a distância para o G4 aumentar para 10 pontos, caso Novorizontino e Criciúma vençam: