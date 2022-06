Análise: Plano de jogo do Ceará funciona mais uma vez fora de casa em vitória incontestável

Se o Ceará como mandante na Série A tem deixado a desejar, o time alvinegro compensa fora de casa. A vitória por 2 a 0 diante do América Mineiro no estádio Independência, pela 11ª rodada da Série A foi daquelas incontestáveis, tamanha a superioridade do Vovô no jogo.

É inegável que fora de casa o Ceará joga mais solto, com o plano de jogo do técnico Dorival Júnior funcionando melhor do que no Castelão.

Claro que o gramado ruim do Castelão e o fator psicológico de não ter a pressão de vencer como em casa, aquela "obrigação" diante do exigente torcedor alvinegro também fazem diferença, mas está muito claro a desenvoltura do Ceará como visitante, conquistando 11 dos 13 até então na Série A de 2022.

Bem armada

A equipe de Dorival Júnior é armada para contra-atacar, saindo em transição rápida, toques rápidos - na maioria das vezes de primeira - e com Mendoza iluminado na frente.

Ter um jogador veloz com o colombiano com mais espaços para jogar é um perigo para os adversários, uma arma e tanto para o Vozão, com foi provado mais uma vez nesta quarta-feira.

Legenda: Mendoza está em grande fase e marcou dois gols na vitória do Ceará diante do América Foto: Fausto Filho/CearaSC

O Mendoza acertou tudo que tentou no Independência, seja nas finalizações para os gols, dribles, duelos um contra um, faltas recebidas, enfim. Um luxo a atuação dele.

A formação com os 3 volantes - Richardson, Lindoso e Richard - encaixou muito bem, tanto nos desarmes quando no início das jogadas ofensivas. Foram de volantes os lançamentos para Mendoza marcar. Primeiro de Lindoso, depois de Richard.



Defensivamente, o Ceará praticamente não sofreu, já que o meio campo foi muito combativo, desarmou bem e evitou faltas desnecessárias.

O goleiro João Ricardo não precisou fazer nenhuma grande defesa, mas foi muito seguro nas investidas do América, nas saídas de bola.

Animador

Enfim, uma atuação segura do Vovô, daquelas para animar o torcedor, principalmente quando o jogo for fora de casa. O time de Dorival está muito bem encaixado e confiante para jogar como visitante e isso faz muita diferença na Série A.

Na próxima rodada, contra o Goiás, no dia 12 na Serrinha, em Goiânia (GO), a chance de subir ainda mais na tabela.