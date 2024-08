Análise: Penúltima rodada da Série C pode definir situações de Ferroviário e Floresta; veja cenários

A penúltima rodada da 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro pode definir os destinos dos dois representantes cearenses na competição: Floresta e Ferroviário. Ambos estão disputando a permanência, o Verdão com 19 pontos e o Tubarão da Barra com 14, mas em situações bem diferentes. O Floresta pode confirmar matematicamente sua permanência, enquanto o time coral pode cair matematicamente para a Série D.

O Floresta recebe o Athletic/MG, às 19h30 horas no PV, enquanto o Ferroviário visita o Náutico nos Aflitos, às 17 horas.

Segundo Chance de Gol, o Floresta tem apenas 11,4% de possibilidade de cair, enquanto o Ferroviário tem risco de 96,6%.

Veja quem ainda luta pela permanência na Série C

Legenda: Do 12º colocado, o Confiança, ao Ferroviário, 19º, ainda lutam pela permanência Foto: Reprodução / srgoool

Veja jogos dos clubes que lutam pela permanência

Náutico x Ferroviário

Floresta x Athletic

Caxias x ABC

Confiança x São Bernardo

Ypiranga-RS x Sampaio Corrêa

Ferroviária x Volta Redonda

Aparecidense x CSA

Cenários para o Floresta

Se vencer:

Se o Verdão vencer o time mineiro, chega aos 22 pontos e garante permanência independente dos resultados dos adversários diretos como Sampaio Corrêa e Aparecidense, já que teria vitórias a mais.

Se empatar:

Se o Floresta empatar, chega aos 20 pontos e para permanecer ainda nesta rodada, terá que torcer para que Sampaio Corrêa e Aparecidense no máximo empatem. Se isso acontecer, o Verdão estará salvo.

Se perder:

Se o Verdão perder, terá que torcer por derrotas de Sampaio Corrêa e Aparecidense, e um empate do Ferroviário para garantir permanência no sábado. Caso as derrotas não aconteçam, definirá sua situação na última rodada



Cenários para o Ferroviário

Se vencer

Se bater o Náutico fora de casa, o Ferrão chegaria aos 17 pontos e definiria sua situação na última rodada. O clube ainda não sairia do Z4 se vencer, mas derrotas de Aparecidense, Sampaio Corrêa, Caxias, CSA, Confiança e Floresta melhorariam muito o cenário para a última rodada.

Se empatar

Se empatar, o Ferrão chega aos 15 pontos e com apenas 3 vitórias, não poderá mais ultrapassar o Caxias na última rodada, que já tem 18 pontos com 5 vitórias. Assim, o Ferrão já estará rebaixado.

Se perder

Estará rebaixado para a Série D.