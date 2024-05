Análise: Faltou intensidade e eficiência para o Fortaleza no empate com o Vasco

O Fortaleza não fez a atuação que se esperava diante do Vasco no Castelão nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil. Enfrentando uma equipe insegura, que praticamente só se defendeu, o Tricolor de Aço poderia ter pressionado mais, mas faltou intensidade.

Poupar 8 jogadores 'titulares' no fim de semana contra o Bragantino pela Série A no Castelão visava ter um time mais inteiro contra o Vasco, mas a impressão é que o Fortaleza não teve forças para pressionar. A diferença de intensidade do Tricolor diante do Boca Juniors e Vasco é gritante.

Claro que o gramado ruim atrapalha um time técnico como o Fortaleza, mas a equipe não rendeu nesta quarta-feira. Pikachu e Machuca não foram agudos pelas pontas, deixando Lucero isolado. O melhor do Leão ofensivamente foi Pochettino, acertando a trave e exigindo grande defesa de Léo Jardim.

Com o Vasco fechado no 5-4-1, o Fortaleza não achou soluções para furar o bloqueio. Quando tentou na jogada aérea, Léo e Maicon se sobressairam na defesa vascaína.

As mudanças de Vojvoda, com as entradas de Marinho, Kervin e Moisés, só funcionaram depois dos acréscimos, quando a equipe leonina aumentou o ritmo, que geralmente foi lento na 2º etapa.

E o torcedor se incomodou com a postura do Fortaleza, pedindo em muitos momentos para que a equipe fosse pra frente e pressionasse.

O resultado foi uma decepção pela expectativa, pelos jogadores titulares estarem descansados e a necessidade de sair em vantagem na ida. O Fortaleza deveria ter aproveitado o momento de baixa do Vasco, que vinha de goleada sofrida em São Januário por 4 a 0, de queda de técnico e que claramente jogou para não perder, tamanha a falta de confiança do time.

O confronto está em aberto, o Fortaleza pode sim jogar para vencer em São Januário, pois em tese, o Vasco dará mais espaços. O Leão tem time pra isso, mas precisará jogar muito mais se quiser avançar na Copa do Brasil.