Análise: Erros individuais e chances perdidas custam caro ao Fortaleza contra o River

O Fortaleza sonhou contra o gigante River Plate, tentou jogar de igual para igual e fazer história, mas acabou derrotado na Argentina por 2 a 0, no mítico Monumental de Nuñez, na noite de quarta-feira (13), pela 2ª rodada da Libertadores.

Ao longo dos 90 minutos o River foi superior, seja em duelos individuais e jogo coletivo, vencendo a partida com todo mérito, se dando ao luxo de diminuir o ritmo na etapa final ao abrir a vantagem de dois gols no 1º tempo.

É preciso dizer que o Fortaleza foi valente, não se entregou em nenhum momento ao sofrer os dois gols no 1º tempo, mas erros capitais comprometeram a atuação da equipe.

Erros

Primeiro, os gols perdidos: logo no começo do jogo, Kayzer e Moisés perderam chances claras de gol. E somadas a falhas individuais, contra um time fortíssimo e bem treinado com o River Plate de Gallardo, é uma mistura mortal.

Logo aos 9 minutos, Pikachu tentou sair jogando, driblando um adversário no campo de defesa, perdeu a bola e Enzo Fernández marcou o primeiro do River em belo chute.

No segundo gol do time argentino, após mais um erro na saía de bola, foi a vez de De La Cruz marcar um belo gol de fora da área, aos 33 minutos.

Ainda que tenha conseguido ser perigoso em rápídas jogadas, aproveitando os espaços cedidos pelo River Plate, em nenhum momento do jogo o Tricolor de Aço achou a marcação, perdendo facilmente o meio campo.

Domínio do River

A formação com Zé Welison, Jussa, Capixaba e Lucas Lima não funcionou, com o técnico time argentino envolvendo o meio leonino e tabelando sempre com muita facilidade. Enzo Pérez, Simón, De La Cruz e Matías Suárez foram donos do meio campo pelo River e dominaram completamente o setor.

Legenda: O Fortaleza perdeu chances de gols claras no Monumental de Nuñez e acabou derrotado Foto: Staff Images/ Conrmbol

E defensivamente, a dificuldade na saída de bola era visível e a perda da posse foi uma constante. A verdade é que o Fortaleza não conseguiu encaixar seu jogo contra um adversário muito qualificado e fortíssimo em seus domínios.

Em vão

Na etapa final, Vojvoda mudou o Fortaleza buscando mais agressividade no meio e ataque, mas a equipe não conseguiu reagir, ainda que Depietri e Romero tenham tentado, com o último perdendo uma grande chance de marcar.

Com o jogo controlado, o River dominuiu o ritmo e ainda criou boas chances, mas parou no travessão uma vez e em boas defesas de Max Walef.

Com alerta para as 4 rodadas finais, o grupo leonino precisa entender a Libertadores, as particularidades da arbitragem (que não marca falta em qualquer tipo de lance como no futebol brasileiro), e manter a concentração em todas as fases do jogo, evitando erros capitais que podem custar pontos.

Vencer o River era muito difícil, pontuar também, e agora é pensar no Alianza Lima em casa no dia 27 no Castelão. Uma vitória pode recolocar o Leão na disputa pela 2ª vaga e a torcida precisa abraçar o time e certamente fará, já que mostrou todo seu orgulho em ver o time que ama enfrentar o Milonarios no Monumental.