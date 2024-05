Análise: Erick Pulga outra vez decisivo é ótima notícia para o Ceará em boa fase

Não é segredo para ninguém que Erick Pulga é o melhor jogador do Ceará na temporada. Com ele, o Vozão cresce muito de rendimento ofensivo e sua ausência no início da Série B pesou. Mas com a volta dele, o Vozão já venceu duas partidas seguidas - Novorizontino (3x0), e Amazonas (2x1), com ele sendo importante nos dois jogos, participando de 3 gols dos últimos cinco do Vovô. Foi dele o 2º gol diante do Amazonas nesta quarta-feira (15).

Um comparativo antes do retorno dele contra o Novorizontino mostrava que com Pulga, o aproveitamento era 10% maior (54 contra 44), e a média de gols praticamente dobrava (1,9 contra 1).

E com ele já são duas vitórias seguidas. Claro que Erick Pulga não ganha o jogo sozinho, mas o Ceará cresce muito com ele.

Nesta quarta-feira, o rendimento já foi melhor em comparação ao da última segunda-feira, jogo de seu retorno. Ele marcou um gol de cabeça, o 2º gol, deu outros passes importantes para companheiros, e puxou contra-ataques.

Mas o mais importante de tudo é que ele pode render ainda mais, pois é apenas o 2º jogo após seu retorno. Agora já são 10 gols e duas assistências na temporada e uma margem enorme para crescimento.

Com uma equipe mais ajustada com os 3 zagueiros e dois volantes encaixados - Guilherme Castilho e De Lucca - o Ceará está mais seguro e isso pode ajudar na frente. Atuando com Barceló na referência e Aylon alternando como terceiro atacante e meia, a equipe foi bem ofensivamente mais uma vez.

O Vozão tem a chance da 3ª vitória seguida contra o Operário/PR, no domingo, no estádio Germano Kruger, às 16 horas. O time está colado do G4 e pode entrar se vencer e os resultados ajudarem. E com Pulga decisivo a chance é bem maior.