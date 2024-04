Análise: Derrota para o Mirassol escancara limitação de opções no elenco do Ceará

O Ceará foi derrotado por 3 a 2 pelo Mirassol na noite desta segunda-feira (29), fora de casa pela 2ª rodada da Série B. E o revés alvinegro tem a marca da limitação do elenco do Ceará. Ficou claro que as opções do técnico Vagner Mancini são limitadas. Faltam peças melhores quando titulares importantes não estão em campo. Sem o lateral-esquerdo Matheus Bahia, e os atacantes Erick Pulga e Saulo, o Ceará entrou em campo muito enfraquecido.

Os escolhidos por Mancini claramente não renderam o esperado, Paulo Victor na lateral-esquerda, além de Recalde e Facundo Castro na frente. Recalde reforçou o meio e Facundo Castro jogou na frente ao lado de Aylon.

Mas a equipe ficou muito lenta e previsível com a formação inicial. Matheus Bahia faz muita falta defensivamente. Pulga e Saulo são muito velozes e seria difícil substituí-los à altura. Mas Mancini preferiu jogadores lentos e claramente não funcionou. Ele tinha opções mais velozes e só as lançou quando já perdia por 2 a 0.

Ofensivamente o time foi previsível e só criou em chutes de fora da área de Lourenço e Richardson, além de uma bola na trave de Aylon.

Na defesa, falhou demais, deu espaços, e Raí Ramos e Facundo Castro falharam na marcação do 1º gol de Fernandinho, e Paulo Victor recuou bizonhamente de cabeça para trás, dando o gol para Gabriel.

Legenda: Aylon foi o único 'titular' no ataque na ausência de Erick Pulga e Saulo, e a equipe não rendeu Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Para a etapa final, Mancini pôs Janderson e Bruninho em campo, jogadores mais rápidos e que poderiam ter iniciado a partida nos lugares de Castro e Recalde.

O time melhorou, pressionou, empatou o jogo com gols de Janderson e Lourenço, mas sofreu um gol de falta aos 39.

Com o jogo indo até os 53, até tentou empatar com as entradas de Barceló e Guilherme Castilho, mas pouco criou. Faltou mais uma vez melhores opções para mudar o jogo.

E agora?

Começar a Série B com um ponto e duas rodadas não é nada bom. O Ceará investiu para ser protagonista da Série B e precisará reagir. Tem o CRB na segunda-feira no Castelão e precisa vencer para não ficar tão para trás na tabela. Antes enfrenta o mesmo adversário pela Copa do Brasil fora, na quinta-feira.

E pelas lesões musculares de Saulo e Pulga, eles podem ficar mais jogos fora e Mancini terá que achar opções e ideias melhores para o time render sem eles. A equipe só poderá contratar quando a janela de transferências abrir em junho, e até lá, precisará de resultados com este elenco, que tem qualidades, mas também limites. O Ceará precisará de reforços para lutar pelo acesso.