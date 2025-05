Análise: Com Galeano suspenso, veja as opções de Condé para jogo com o Atlético Mineiro

O técnico Léo Condé ganhou um desfalque inesperado para o confronto com o Atlético/MG, no domingo (1), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Galeano, que foi suspenso por um jogo pelo STJD na tarde desta quarta-feira (28).

Ele foi suspenso por retardo de jogo, na vitória contra o Grêmio pela 2ª rodada.

E sem Galeano, que Léo Condé pode escalar para o jogo com o Galo?

Legenda: Léo Condé não terá Galeano contra o Atlético/MG, mas conta com 6 opções para substitui-lo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Analisando os 11 jogos do Vozão na Série A, 9 pela Série A e 2 pela Copa do Brasil, atacante foi substituído em 8, por 6 jogadores diferentes para atuar no lado direito do ataque.

Condé utilizou no lugar dele: Aylon (2x), Matheus Araújo (2x), Bruno Tubarão, Lelê, Alejandro Martínez e Rômulo.

Fernandinho pode até ser a 7ª opção, mas ele está retornando após cirurgia no ombro e não joga desde o início de abril.

A amostra em minutos de cada um ao substituir Galeano é muito pequena, entre 10 e 20 minutos de jogo apenas, na reta final dos jogos.

Galeano tem 25 jogos na temporada, 1661 minutos em campo, com 5 gols e uma assistência e encaixou muito bem na ponta direita. Ele faz uma função muito específica atuando na direita, voltando para marcar o adversário pelo setor, como dificultando a saída de bola da defesa.

Das 6 opções de Condé, ninguém faz função defensiva que pede o treinador, nem marca tão bem a saída de bola adversária.

E quando ataca, Galeano é o jogador que mais luta lá na frente, no sentido de volume de jogo.

Ele não é um craque, longe disso, mas a equipe perderá em dinâmica. Se eu fosse apostar em um substituto, seria Aylon. Mas Matheus Araújo e Lelê correm por fora. Eles são utilizados constantemente em outras funções no ataque. Já Bruno Tubarão, Rômulo e Martínez, tem poucas chances de começarem jogando. Fernandinho não joga desde o dia 5 de abril, então, ele deve ser opção para o 2º tempo. Se ele iniciar o jogo, será uma surpresa.

Jogos de cada um:

Aylon: 20 jogos, 1.286 minutos em campo, 4 gols no ano

Matheus Araújo: 18 jogos, 491 minutos, 3 gols e duas assistências

Fernandinho: 17 jogos, 974 minutos, 4 gols, uma assistência

Lelê: 10 jogos, 137 minutos em campo, ainda sem gols e assistências

Rômulo: 18 jogos, 613 minutos, uma assistência

Alejandro Martínez: 9 jogos, 263 minutos em campo, uma assistência

Bruno Tubarão: 2 jogos e 22 minutos em campo