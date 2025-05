Cuca sinaliza poupar titulares no Atlético/MG contra o Ceará pela Série A na próxima rodada; Entenda

O Ceará não atuou no fim de semana pela Série A devido ao seu jogo da 10ª rodada, contra o Botafogo que seria no dia 24, ter sido adiado para o dia 4 de junho, no estádio Nilton Santos. Assim, o Vovô se prepara para o jogo com o Atlético/MG, no dia 1º, no Castelão, às 18h30.

E o Ceará deve encarar um Galo bem diferente, com uma formação reserva ou mesclada, como deu a entender o técnico Cuca, após o empate com o Corinthians em 0x0 no sábado (24), no Arena MRV.

Os motivos para isso são fisicos (desgaste de jogadores) e prioridade (a Copa Sul-Americana).

O Galo vem de uma maratona de jogos com um time titular e na quinta-feira (29), tem jogo decisivo com o Cienciano, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da 'Sula'. O Galo precisa pontuar para se classificar, caso contrário, corre risco de ser eliminado. O jogo com Cienciano será a 6ª partida seguida com os titulares.

Legenda: Hulk deve ser um dos titulares do Galo poupados contra o Ceará no dia 1º Foto: Pedro Souza / Atlético

Assim, Cuca utilizará a força máxima neste jogo e deve poupar contra o Vovô. Vale lembra que o Vozão é o melhor mandante da Série A com 13 dos 15 pontos possíveis e 86% de aproveitamento.

Eu te pergunto: vamos poupar na quinta-feira, pela Sul-Americana? Aí perdemos o primeiro lugar ou nem classificamos. Vale a pena? Agora, domingo, pelo Brasileiro, é outro jogo, contra o Ceará. De repente, podemos pensar nisso. Nosso elenco é curto, então não dá para poupar muitos jogadores ao mesmo tempo sempre" Cuca Técnico do Galo

Além do desgaste fisico dos titulares, Cuca falou de um surto de virose de jogadores do elenco.

"A gente está com seis caras com um surto [de doença], baqueados. O Gabriel Menino nem conseguiu vir para o estádio, o Natanael jogou sem estar nas melhores condições, o Everson também. Com a intensidade que o jogo exige, não dá para manter o nível alto atuando sempre assim. Você precisa mudar. Tentamos rodar o elenco dentro do possível. Existe uma disparidade entre os titulares e os reservas", afirmou Cuca.

Assim, ficariam fora do jogo, jogadores como o zagueiro e capitão Júnior Alonso, os meias Rubens e Gustavo Scarpa, além dos atacantes Hulk, Rony e Bernard, pilares da equipe e com mais minutagem.

A última partida que o Galo fez com um time reserva foi diante do Iquique, fora de casa, no Chile pela Sul-Americana e perdeu por 3x2, no dia 8 de maio.

A formação deve ser próxima deste jogo (muitos deles também atuaram no time misto contra o Caracas fora de casa) para encarar o Ceará.

Provável Galo contra o Vovô

Éverson, Renzo Saravia, Vitor Hugo, Igor Rabello e Caio Paulista, Gabriel Menino, Fausto Vera, Brahian Palacios, João Marcelo, Júnior Santos e Tomás Cuello.