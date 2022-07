Análise: Clássico-Rei emocionante classifica o Fortaleza em jogo de estratégias

Fortaleza e Ceará fizeram um Clássico-Rei emocionante e eletrizante para as duas torcidas. O jogo de volta da Copa do Brasil no Castelão na quarta-feira foi daqueles de tirar o fôlego, ainda que o futebol apresentado não tenha sido o mais vistoso. Mas em emoção foi um prato cheio.

A vantagem de dois gols no jogo de ida acabou sendo decisiva para a classificação do Fortaleza, que jogou como se espera, com o regulamento debaixo do braço e se adaptando ao que o jogo pedia.

Leão melhor

A equipe de Vojvoda foi melhor no 1º tempo, organizada, saindo de forma direta ao ataque e sendo perigosa com os velozes Moisés, Romarinho e Pikachu.

Por muito pouco o Leão não saiu na frente do Ceará nos primeiros minutos, com João Ricardo salvando um Vovô que não se encontrou nos primeiros minutos.

Legenda: Fortaleza e Ceará fizeram um Clássico-Rei de muitas emoções no Castelão Foto: THIAGO GADELHA

O meio campo leonino, formado por 3 bons marcadores - Hércules, Zé Welison e Ronald - marcou muito bem a saída de bola do Ceará e encaixotou Mendoza e Vina, os cérebros alvinegros.

A postura leonina de início surpreendeu o Vovô, que a vantagem era toda do Tricolor, mas nem parecia. O Ceará que não conseguia jogar e criar.

Legenda: O Fortaleza foi ofensivo na etapa inicial, mas precisou se defender muito no 2º tempo para ficar com a vaga Foto: THIAGO GADELHA

Mas na reta final do 1º tempo, o Vovô foi se acertando no jogo, e levou muito perigo em finalização colocada de Lima, além de duas tentativas de Vina que Fernando Miguel espalmou.

Segurou a pressão

Se no 1º tempo o Fortaleza foi melhor e sua estratégia de jogo funcionou nas fases defensiva e ofensiva, na etapa final, o Ceará cresceu.

O Vovô, apoiado pela torcida que era maioria devido ao mando de campo, voltou com um meio campo mais ajustado e não deixou mais o Leão contra-atacar.

E a pressão alvinegra deu resultado, com Vina marcando de cabeça e deixando o confronto ainda mais emocionante.

Legenda: Vina abriu o placar para o Ceará Foto: THIAGO GADELHA

Foi aí que a torcida leonina viu uma faceta pouco vista nos times de Vojvoda: a equipe mais fechada, com linha de 5 na defesa - com Abraão no lugar de Hércules - e pronta para segurar o resultado e a classificação.

Com o Vozão em cima, a defesa leonina foi testada e com muita raça - Zé Welison não tinha condições nos minutos finais e foi no sacrifício - e ainda viu o rival acertar a trave aos 52 com Vina.

Mas após o apito final, os jogadores leoninos comemoraram demais uma classificação suada e merecida, apesar da derrota no jogo de volta. Claro que se o Ceará avançasse também seria. E isso eleva ainda mais a classificação leonina, pela dificuldade que foi.

Legenda: O Leão se defendeu com muita raça até o fim do jogo e mesmo com a derrota, avançou na Copa do Brasil Foto: THIAGO GADELHA

Como ficam os dois?

A segunda classificação seguida diante do Ceará na Copa do Brasil pode dar um ânimo ao time tricolor, que precisa reagir na Série A e sair lanterna urgentemente. O time tem qualidade e bola para isso, e o time mostrou nesta quarta que pode lutar mais, ser mais pragmático pelo resultado, algo que na Sèrie A ainda é uma clara deficiência.

Para o Ceará, fica a lição do jogo de ida ruim, que comprometeu a classificação. O clube chegou muito perto, ficou a centímetros de levar o jogo para os pênaltis e a eliminação não pode abalar o grupo.

Ambos agora tem o mesmo calendário, com a Série A em disputa e outra mata-mata, estando em quartas de finais. E os dois gigantes que fizeram um grande jogo nesta quarta-feira, tem qualidade para sair do Z4 da Série A e sonhar nos mata-matas.