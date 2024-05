Análise: Ceará priorizou Copa do Brasil ao escalar time misto pela Série B, mas pode lamentar empate

O Ceará entrou em campo neste domingo (19), fora de casa pela Série B pensando na Copa do Brasil. O Vozão faz jogo decisivo no Castelão com o CRB no Castelão na quinta-feira pela 3ª Fase e isso pesou no planejamento do técnico Vágner Mancini. Ele já havia destacado o desgaste dos titulares após o jogo com o Amazonas e poupou 5 deles neste domingo contra o Operário/PR, em Ponta Grossa (PR) pela 6ª rodada da 'Segundona'.

O esquema 3-5-2 foi mantido, mas com uma formação bem diferente. Os laterais Raí Ramos e Matheus Bahia, o zagueiro Matheus Felipe, o volante De Lucca e o centroavante Facundo Barceló foram poupados e ficaram no banco.

Entraram Rafael Ramos e Paulo Victor nas alas, Jean Irmer jogou como zagueiro, e a dupla de volantes foi formada por Richardson e Lourenço (que substituiu o suspenso Guilherme Castilho), além de Facundo Castro entrando no ataque. Como armador, Mancini preferiu a volta de Recalde, deixando Aylon no banco.

O primeiro tempo do Ceará foi bom, com destaque para Jean Irmer - seguro nos desarmes e no combate - e Lourenço, sempre perigoso nas finalizações de longa distância.

Pulga foi bem ao puxar os contra-ataques, mas faltou mais apoio dos laterais: é nítida a diferença dos titulares para Rafael Ramos e Paulo Victor. Eles não fizeram boa partida. Recalde e Facundo Castro pouco produziram, dificultando assim as jogadas ofensivas.

Mas o 1º tempo do Ceará foi melhor que do adversário, com boas chances criadas com Erick Pulga e Lourenço, exigindo defesas difíceis do goleiro.

Lá atrás, a defesa bateu cabeça na marcação das jogadas aéreas do Operário, com Richard precisando se virar.

Legenda: O Ceará ficou no empate sem gols fora de casa contra o Operário Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Gols perdidos

Na etapa final o jogo ficou morno, com o Operário mais com a bola e o Ceará sem conseguir jogar.

Assim, o Operário cresceu, Richard precisou trabalhar e até nos acréscimos, o Ceará criou chances que não se pode perder.

Aos 43, Yago ganhou de cabeça pelo alto, e a bola ficou com Erick Pulga na pequena área, que finalizou e o goleiro Rafael Santos fez defesa incrível.

No minuto seguinte, foi a vez do zagueiro Yago - que entrou na zaga de Matheus Felipe, contundido - perder chance incrível embaixo da trave, mandando por cima.

Claro que o empate fora de casa com um time misto é um resultado aceitável. Mas pelas chances incríveis perdidas é algo a lamentar. Se vencesse, o Ceará poderia entrar no G4. Mas a vitória não veio, e distância para o G4 é de 1 ponto. É tentar entrar no grupo de acesso ao receber a Chapecoense aqui no dia 26.

Agora é Copa do Brasil

As escolhas de Mancini priorizaram a Copa do Brasil, pelo caráter decisivo do jogo e o cansaço dos titulares. Agora é esperar um Ceará mais inteiro contra o time alagoano para buscar a classificação. Mas fica o alerta por gols perdidos. Em jogo eliminatório, como será o de quinta, não dá para desperdiçá-los.