Análise: Ceará liga alerta na Série B após voltar sem pontos de dois jogos fora de casa

A atuação do Ceará contra o Brusque neste domingo foi muito ruim. O time catarinense é um dos piores da Série B e não vencia há 10 jogos. E não dá pra colocar na conta do ridículo gramado do estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí, em Santa Catarina, que nem poderia ser palco de um jogo de futebol profissional. O gramado era ruim para os dois times.

O que o Ceará não conseguiu fazer foi a leitura correta do jogo em um gramado daquele jeito. Com um campo tão ruim, o time precisava ser montado para jogar com cruzamentos na área buscando Barceló, seja em escanteios ou cruzamentos dos laterais.

Além disso, poderia concentrar jogo no Erick Pulga para forçar faltas e alçar a bola na área. Mas o Ceará não conseguiu jogar. O time tentava tocar a bola pelo chão e era impossível criar algo assim. Pulga e Saulo tentavam jogadas individuais e não conseguiam dominar a bola.

Legenda: O Ceará perdeu para o Brusque fora de casa pela Série B em uma atuação abaixo da esperada Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O meio campo não conseguiu jogar, criar nada. De Lucca é muito técnico, de bom passe, mas de pouca pegada. Só Jean Irmer conseguiu bons desarmes.

E o centroavante Barceló, citado e que poderia ter muito importante neste tipo de jogo, não foi acionado.

Assim, o jogo ficou pobre, e o fraquíssimo Brusque, perdeu as melhores chances no 1º tempo e fez o gol da vitória na 2ª etapa, aos 20 minutos do 2º tempo.

Nem com as mudanças o Ceará melhorou para bucar o gol. Foram 25 minutos nulos em busca do empate. Sem nenhuma chance.

Sem pontuar

O saldo dos dois jogos seguidos fora de casa é muito ruim. Para quem almejava pelo menos 4 pontos, sair zerado é um complicador. O Ceará caiu pra 9º, e com 15 pontos, está 3 do G4.

São 5 times para ultrapassar e chegar ao grupo de acesso e a pressão para a rodada que vem diante do Sport, no dia 20 no Castelão, às 21h30. Trata-se de um adversário direto e Vovô precisa ganhar o jogo em casa após dois tropeços.