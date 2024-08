Análise: Ceará faz o dever de casa em vitória com a cara da Série B

O Ceará precisava vencer o líder Novorizontino/SP no Castelão na noite desta segunda-feira (26) para continuar firme na luta pelo acesso. O aproveitamento das equipes do G4 está alto e o Vovô não podia pensar em outro resultado diante da torcida.

E a vitória veio, na marra, por 1 a 0, com gol de pênalti, aos 42 do 2º tempo. Foi a 2ª vitória seguida do Vovô na Série B, com o clube chegando à 5ª colocação, com 35 pontos, estando 4 do G4.

E dá pra classificar a vitória alvinegra com a 'cara' da Série B. Sem brilho, mas com luta, como a competição exige.

Legenda: Saulo marcou o gol da vitória do Ceará contra o Novorizontino Foto: KID JUNIOR / SVM

A equipe de Léo Condé fez um jogo razoável técnicamente. O gramado ruim do Castelão atrapalhou demais, mas o Ceará teve mais gana e volume que o Novorizontino, que entrou num 3-5-2 para empatar e pouco assustou.

Chances de uma vitória mais folgada o Ceará teve. Pulga e Aylon poderiam ter marcado ainda no 1º tempo, que mais truncado que jogado.

Na etapa final, o Ceará melhorou, pressionou, ainda que sem tanta organização, mas venceu com méritos. Em uma competição tão disputada - e nivelada por baixo - como a Série B, isso é o mais importante.

Vencer dá confiança e o Ceará tem potencial para embalar e lutar pelo acesso. Para isso, é engatar uma sequência de vitórias que seus adversários que estão no G4 já fizeram.