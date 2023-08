23ª rodada da Série B: Confira o melhor cenário (e o pior) para Ceará na luta pelo G4

O Ceará entra em campo pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do vice-líder Vitória, às 18h no Estádio Barradão em Salvador (BA). Hoje o Vovô é o 9º colocado com 33 pontos e precisa reduzir a distância para o G4, que é de 5 pontos.

Sobre a projeção para a 23ª rodada, farei 2 cenários diferentes para o Vovô: o melhor cenário e o pior, de acordo com o objetivo dele na competição; o acesso.

Pela pontuação, os adversários diretos do Ceará na luta pelo acesso são 7: Vila Nova (4º com 38), Criciúma (5º com 38), Guarani (6º com 37), Juventude (7º com 36), Mirassol (8º com 36), Botafogo/SP (10º com 32) e Atlético/GO (11º com 31).

Vale lembrar que a rodada já iniciou, com o Mirassol perdendo para o Novorizontino por 2 a 1 fora de casa, mantendo o rival direto com 36 pontos.

PROJEÇÕES PARA O CEARÁ



MELHOR CENÁRIO PARA O VOVÔ

Legenda: Foto: Reprodução / srgoool



Para isso, Vila Nova e Criciúma precisam perder seus jogos e Guarani e Juventude empatarem um confronto direto.

Também é importante que dois adversários que estão logo atrás do Vovô (Botafogo e Atlético/GO), não vençam seus jogos.

O detalhe é mesmo precisando ultrapassar os mesmos 5 times para entrar no G4, o Vovô reduziria a distância para todos, ficando todos alcançáveis na próxima rodada.

Veja melhores resultados para o Vovô:

Criciúma x Londrina (Vitória do Londrina)

Botafogo/SP x Ponte Preta (Empate)

Vila Nova x Avaí (Vitória do Avaí)

Chapecoense x Atlético/GO (empate)

Guarani/SP x Juventude (empate)

PIOR CENÁRIO PARA O VOVÔ

Legenda: Foto: Reprodução / srgoool

A derrota do Ceará complicaria bastante sua luta para chegar ao G4, principalmente em caso de vitória dos concorrentes diretos, aumentando assim, a distância para o G4: 8 pontos. E se adversários que estão atrás vencerem, o Alvinegro pode cair para a 11º colocação.

Em tese, Vila Nova e Criciúma tem jogos fáceis em casa e uma vitória de Guarani ou Juventude deixaria o Vovô longe destes adversários.

Veja piores resultados para o Vovô:

Criciúma x Londrina (Vitória do Criciúma)

Botafogo/SP x Ponte Preta (Vitória do Botafogo)

Vila Nova x Avaí (Vitória do Vila Nova)

Chapecoense x Atlético/GO (Vitória do Atlético/GO)

Guarani/SP x Juventude (Vitória do Guarani)