Venda de carros no Ceará deve subir 15% com programa de descontos

As concessionárias de veículos do Ceará deverão ter uma expansão de até 15% nas vendas neste mês de junho, impulsionadas pelo programa do Governo Federal que concede descontos no preço final dos carros. A estimativa é de Ana Furtado, diretora executiva da Fenabrave-CE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Ela afirma que houve um grande aumento no fluxo de potenciais compradores nas lojas. "Ainda não temos os números de vendas, pois a Fenabrave consolida o resultado após o fechamento do mês, mas é estimado um crescimento entre 12 a 15%, pois existe uma limitação de unidades e modelos vendidas com o incentivo", pontua.

Em maio, as vendas de carros de passeio no Ceará (excluídos os modelos SUV e picapes) somaram 2.492 unidades.

Segundo Ronaldo Munhoz, vice-presidente da Fenabrave-CE, quando houve o anúncio inicial do incentivo, em maio, o mercado entrou em compasso de espera. "Em virtude disso, o mês começou devagar, mas agora, os clientes voltaram à loja", diz.

Prorrogação?

A Fenabrave divulgou nota, na terça-feira (13), enaltecendo o sucesso do programa e propondo ao Governo um novo aporte de recursos para prolongar o programa. Segundo projeção da entidade, os descontos devem durar apenas um mês.

“Ainda há marcas trocando notas fiscais junto às montadoras, referentes aos carros que estavam em estoque, o que retarda um pouco a entrega dos pedidos realizados pelos clientes, e nos impede de verificar, agora, o impacto da Medida em unidades, o que teremos em alguns dias. Mas já podemos sentir que os recursos devem acabar, rapidamente, o que mostra como a população estava ávida por uma oportunidade como essa”, frisa Andreta Jr., presidente da Federação.

