Valor da taxa do lixo em Fortaleza: Sarto diz que estudos apontam em 'três direções'

"A taxa do lixo é um imperativo do marco legal do saneamento. O que nós estamos fazendo é um estudo aprofundado para se perceber em todas as capitais como é feita a taxação, mas com uma ampla taxa de isenção. Não posso antecipar os números, mas das unidades habitacionais que nós temos, milhares serão isentas da taxa do lixo", diz o chefe do executivo municipal.