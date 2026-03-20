Transnordestina recebe sinal verde da Sudene para mais R$ 152 milhões

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anunciou, na quinta-feira (19), a liberação de mais R$ 152,4 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para as obras da Transnordestina. A decisão foi deliberada pela Diretoria Colegiada da Sudene.

O montante integra a parcela contratual de R$ 1 bilhão. Deste valor, a fatia de R$ 806 milhões já havia sido previamente desembolsada.

O diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, pontuou que a concessionária Transnordestina Logística S.A. (TLSA) apresentou as comprovações física, financeira e contábil da execução das obras, atestadas pelo Banco do Nordeste, agente operador do FDNE no empreendimento.

Com mais de 1,2 mil quilômetros de extensão, a ferrovia ligará o município de Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo do Pecém, no Ceará.

Andamento dos trechos

Recentemente, foram assinadas as ordens de serviço dos lotes 9 (Baturité–Aracoiaba, com 46 km) e 10 (Aracoiaba–Caucaia, com 51 km), "considerados trechos de maior complexidade técnica e fundamentais para a conclusão da primeira fase do projeto".

Segundo a TLSA, a expectativa é de que mais 100 quilômetros da ferrovia, dos 326 quilômetros atualmente em obras, sejam concluídos até abril deste ano.

O próximo lote a ser entregue será o que liga Piquet Carneiro e Quixeramobim, com 51 quilômetros, no qual cinco mil trabalhadores atuam.

A ferrovia já iniciou, em fase de testes, o transporte de cargas como milho, milheto, sorgo, calcário agrícola e gipsita, sinalizando o potencial logístico e econômico do empreendimento.