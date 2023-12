Sudene aprova R$ 123 milhões para dois parques solares no interior do Ceará

A Sudene liberou o financiamento de R$ 123,9 milhões para dois parques solares no Ceará, através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Os recursos serão investidos em empreendimentos da Qair, na cidade de Icó. O total do investimento nas duas plantas é de R$ 383,3 milhões.

Os parques de energia eólica farão parte do Complexo Fotovoltaico Bom Jardim, cuja construção vai gerar 700 empregos diretos e 100 indiretos.

Veja também

Cada um dos projetos será dotado de módulos fotovoltaicos que totalizam uma capacidade instalada de 48 MW.

“O Complexo de Bom Jardim será interligado com o Porto de Pecém e contribuirá para os futuros projetos de produção de hidrogênio verde”, ressaltou o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil