Shopping Iguatemi lança Iguatemi Hall, novo espaço para shows em Fortaleza

O Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, lançará um novo espaço para shows, eventos e entretenimento, chamado de Iguatemi Hall.

Conforme apurou esta Coluna, em primeira mão, a expectativa é realizar 50 shows no período de um ano, tempo inicialmente previsto para funcionamento do novo equipamento. A estrutura terá capacidade para 5 mil pessoas e contará com camarotes fixos e elevados. A área externa do Iguatemi Hall para shows comportará até 12 mil pessoas.

Além das apresentações musicais, o Iguatemi Hall terá eventos corporativos, formaturas, casamentos e palestras.