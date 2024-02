Cearense cria 'cafeteria virtual' para conectar pessoas com especialistas em diversas áreas

Página patrocinada por:

O empreendedor cearense André Ribeiro acaba de lançar no mercado a startup Time Two Coffee, com um modelo de negócio inovador.

A plataforma oferece um catálogo de especialistas e autoridades em alguns assuntos e permite que os usuários se conectem com eles através de um "café virtual", como explica Ribeiro, fundador e CEO da empresa.

Essas reuniões online, com duração de uma hora, permitem que pessoas comuns tenham acesso a autoridades temáticas, que podem fornecer aconselhamentos e insights sobre determinados tópicos.

O principal eixo da plataforma é a área de finanças, negócios e carreira, mas outros temas fortes também se destacam, como medicina, saúde, vida pessoal, etc.

É possível, por exemplo, comprar um café com o presidente de uma grande empresa, um especialista em finanças pessoais ou um médico expert em certa área. Tais líderes podem contribuir com aconselhamento profissional e pessoal para os usuários.

Instituições beneficiadas

Os cafés custam a partir de R$ 100 e parte do dinheiro é revertida para instituições e projetos sociais cadastrados, a exemplo de Abrigo São Lázaro, Associação Peter Pan, Apae, Iprede, entre outros.

Segundo André Ribeiro, a ideia é levar a plataforma também aos Estados Unidos, onde ele já vem realizando reuniões sobre o projeto.

“Somos um ambiente seguro para compartilhar experiências, seja sobre a vida pessoal ou profissional, e encontrar soluções. E a responsabilidade social também faz parte da nossa conversa, criamos uma verdadeira rede de apoio mútuo, quem pede ajuda também ajuda, já que a empresa é um negócio social e parte do valor é revertido para instituições sociais”, comenta o empreendedor.