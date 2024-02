Concurso do BNB tem prazo de inscrição ampliado

Página patrocinada por:

O Banco do Nordeste ampliou o prazo para inscrição no concurso público para o cargo de analista bancário de nível médio com 410 vagas imediatas. As inscrições foram prorrogadas até 16 horas do dia 11 de março de 2024, um aumento de dois dias em relação à data original.

As inscrições devem ser feitas pela página da Fundação Cesgranrio na internet. A data prevista de realização das provas é 28 de abril.

O concurso exige nível médio e idade mínima de 18 anos. A remuneração inicial é de R$ 3.788,16 para uma jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Os candidatos contratados estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre os benefícios oferecidos, destacam-se auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

