Shopping Eusébio investe R$ 15 milhões em expansão e ganha 10 novas lojas

O Shopping Eusébio investiu mais de R$ 15 milhões em uma nova expansão, a ser inaugurada no dia 31 de outubro.

Entre as lojas confirmadas na área adicional, estão:

Molino

London

San Paolo

Perfume Bar

Avatim

Stick Moda Praia

Kopenhagen

Mosele.

São 13 novas operações, incluindo 10 lojas e três quiosques.

Segundo a administração do empreendimento, o aporte gerou em torno de 70 empregos diretos e 50 indiretos.

"Esse novo momento do Shopping Eusébio, representa, em resumo, uma nova fase para o empreendimento, que reforça o pioneirismo e a conexão com a natureza", comenta Marília Ximenes, superintendente do Shopping Eusébio.

