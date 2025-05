Shopee lança pontos de retirada de produtos em Fortaleza

A Shopee anunciou a expansão de seus serviços logísticos com a implementação de mais de 2 mil pontos de retirada e devolução em todo o Brasil, incluindo Fortaleza.

A alternativa mira clientes que possuem algum tipo de limitação para receber os produtos em domicílio. Recentemente, a Amazon também abriu pontos de retirada na capital cearense.

Segundo a gigante asiática de e-commerce, a maioria das chamadas Agências Shopee passará a atuar como pontos de coleta e retirada de produtos adquiridos na plataforma. Esses pontos também oferecem serviços de logística reversa, facilitando o processo de devolução de mercadorias.

Veja também Victor Ximenes Como vender na Amazon Brasil: guia completo para começar e crescer no marketplace Victor Ximenes Loggi se expande no Ceará e mira chegar a 74 pontos de entrega

Como funciona a retirada da Shopee?

Para utilizar o serviço, o consumidor deve selecionar a opção “Retire no Local” no momento da finalização da compra no aplicativo da Shopee.

O sistema sugerirá automaticamente a agência mais próxima, mas é possível escolher outro local informando o CEP desejado. Quando o pedido estiver disponível para retirada, o cliente será notificado por WhatsApp, e-mail ou pelo próprio aplicativo. A retirada é realizada mediante apresentação do código PIN informado na notificação.

Os endereços das agências estão na página da Shopee Express.

Como se tornar uma Agência Shopee

Para se tornar uma Agência Shopee, é necessário ter um estabelecimento comercial e realizar o cadastro na página Como se tornar uma Agência Shopee.