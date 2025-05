Loggi se expande no Ceará e mira chegar a 74 pontos de entrega

A Loggi, empresa brasileira de tecnologia em logística, vai ampliar sua rede de pontos de entrega no Ceará e prevê encerrar 2024 com 74 LoggiPontos ativos no estado. A expansão, que representa um crescimento de 60% em relação ao ano anterior, inclui a capital Fortaleza e municípios como Juazeiro do Norte e Caucaia.

O modelo de LoggiPonto permite que pequenos e médios empreendedores utilizem pontos físicos de coleta e entrega — baseados no conceito de Pick Up and Drop Off (PUDO) — para despachar seus produtos com redução de custos logísticos. Segundo a empresa, o uso desses pontos pode representar economia de até 40% nos fretes. O serviço oferece entregas locais a partir de R$ 5,89.

A plataforma permite integração com mais de 38 sistemas de e-commerce e marketplaces.

Fundada em 2013, a Loggi atua com entregas expressas e soluções logísticas integradas, com foco no comércio eletrônico em todo o Brasil.