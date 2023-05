São Gonçalo do Amarante vai abrir 1.300 vagas em cursos de qualificação

De olho no potencial de crescimento econômico, com foco nas energias renováveis, no hidrogênio verde e na indústria, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante firmará pacto de cooperação para qualificação profissional e formação empreendedora do município.

O objetivo, conforme o prefeito da cidade, Professor Marcelão, é ofertar 1.300 vagas em cursos gratuitos, principalmente para jovens, mulheres, desempregados e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Investiremos de início aproximadamente R$ 900 mil, em uma parceria inédita na história da formação profissional e do desenvolvimento econômico de São Gonçalo do Amarante. Abrigamos em nosso município o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que será um dos principais polos de produção do hidrogênio verde, que é o futuro da geração de energia no mundo”, explica o gestor.

Entre os principais segmentos profissionais dos mais de 50 cursos estão:

Energias Renováveis

Logística

Refrigeração

Segurança do Trabalho

Informática

Tecnologia da Informação

Idiomas

Telecomunicações

Artes

Beleza

Comércio

Moda

Gastronomia.

Os cursos iniciarão no segundo semestre e serão realizados nos distritos e no Centro Vocacional Técnico (CVTEC) de São Gonçalo do Amarante.

A iniciativa terá parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Instituto Centec, o Senai, a Fecomércio, o Sebrae e o IFCE.

A assinatura acontecerá nesta quinta-feira (1º), às 9h, no Auditório da Escola Municipal Maria do Socorro Gouveia (Rua Francisco Duarte, 227, São Gonçalo).

