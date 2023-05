Nova empresa quer captar R$ 120 mi para investir em startups de hidrogênio no Ceará

A H2G Tech Ventures, uma venture builder focada em hidrogênio verde, chega ao mercado e quer criar um ecossistema de 30 startups nos próximos cinco anos, de olho no potencial crescimento da cadeia de H2V no Ceará.

Venture builders são organizações que fomentam o desenvolvimento de outras empresas inovadoras.

Fruto de parceria entre o grupo Cenergias, com sede no Ceará, e a FCJ Venture Builder, a nova companhia pretende captar R$ 120 milhões nos próximos 7 anos, dos quais R$ 12 milhões com investidores anjos para co-construir as startups. Pelo menos cinco delas devem iniciar as operações já no primeiro ano de projeto, conforme a empresa.

A ideia é que a venture builder, além de ajudar na prospecção de recursos, auxilie no acesso a players do mercado, networking global, gestão financeira e de marketing, etc.

Gustavo Silva, sócio do Grupo Cenergias, reforça que o hidrogênio verde é o combustível do futuro. "Sua versatilidade o torna uma solução energética promissora para diversos setores, desde transporte e indústria até residências e geração de energia", destaca.

"Ao investir nessa tecnologia promissora, estamos construindo um futuro mais limpo e resiliente para as próximas gerações", pontua Luiz Mandarino, sócio da H2G Tech Ventures.

