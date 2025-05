Rede social criada por cearense ultrapassa Bluesky em ranking do Android

No ar há 5 meses, a Poosting, rede social criada pelo cearense Afonso Alcântara, ultrapassou a norte-americana Bluesky no ranking de downloads recentes no sistema Android, dentro da categoria de redes sociais.

Veja também Victor Ximenes Shopee lança pontos de retirada de produtos em Fortaleza Victor Ximenes Como vender na Amazon Brasil: guia completo para começar e crescer no marketplace

Nesta semana, o app brasileiro apareceu na 53ª posição da lista, enquanto o estrangeiro ocupou a 56ª colocação.

Já no iOS, a Poosting aparece na 188º posição global nesse segmento, enquanto o Bluesky é 127º mais baixado.

Entre as principais características da Poosting, está a exibição de conteúdos sem filtros algorítmicos que priorizam engajamento. A proposta é evitar a formação de bolhas de informação e permitir que os usuários tenham acesso a diferentes pontos de vista.