Rede de supermercado investe R$ 15 milhões em nova unidade no Porto das Dunas e gera 100 empregos

A Rede Carnaúba vai inaugurar um novo empreendimento na próxima sexta-feira (14). A nova unidade será no bairro Porto das Dunas, em Aquiraz.

Foram investidos R$ 15 milhões para a implantação da nova unidade, localizada no bairro Porto das Dunas, em Aquiraz. A expectativa é que o empreendimento gere 100 novos empregos na região.

A rede de supermercados já conta com 8 unidades no estado, sendo responsável por gerar mais de 700 empregos diretos no Ceará.

"Percebemos a grande necessidade de um supermercado como o Carnaúba no bairro. E as pesquisas de viabilidade nos confirmaram que a escolha para nossa nova unidade estava correta. O Porto das Dunas está em constante crescimento e queremos oferecer o nosso melhor para os passantes e moradores dessa localidade”, afirma o diretor dos supermercados Carnaúba, Murilo Tavares.

A nova unidade terá 900m² e ofertará diversos produtos, além de cafeteria, uma adega moderna com rótulos exclusivos, delivery com entrega rápida e outros serviços.

