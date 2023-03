Ranking: os carros mais vendidos do Ceará na OLX

Já fora de linha neste ano, o Gol foi o carro mais vendido por meio da OLX no Ceará em 2022, com um valor médio de R$ 22.504, informou a empresa, em um ranking exclusivo para esta Coluna. O modelo, vale lembrar, teve sua fabricação descontinuada pela Volkswagen no Brasil, após ser, por muitos anos, o campeão nacional de vendas.

O Fiat Palio e o Toyota Corolla aparecem na segunda e terceira posições da lista, respectivamente. No top 10, a Toyota Hilux é o veículo mais caro (valor médio de R$ 166 mil), mas o ranking é predominantemente formado por carros usados de faixa de preço mais baixa.

“Os carros populares são os campeões de venda em nossa plataforma, reforçando o apetite que o mercado tem por esse tipo de veículo”, afirma o VP de Autos e Comercial da OLX, Flávio Passos.

Ranking OLX de carros mais vendidos do Ceará

1. Gol (preço médio: R$ 22.504)

2. Palio (preço médio: R$ 24.377)

3. Corolla (preço médio: R$ 79.280)

4. Onix (preço médio: R$ 58.644)

5. Uno (preço médio: R$ 24.925)

6. Hilux (preço médio: R$ 166.675)

7. Celta (preço médio: R$ 17.454)

8. HB20 (preço médio: R$ 52.989)

9. Classic (preço médio: R$ 23.120)

10. Strada (preço médio: R$ 62.304)

