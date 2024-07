Ranking mostra as 20 construtoras que mais venderam imóveis no Ceará em 2024

O estudo Flash Imobiliário, que faz um raio-x do setor no 1º semestre, apontou as 20 construtoras que mais faturaram com vendas de imóveis de janeiro a junho deste ano, no Ceará.

O ranking considera o total apurado com vendas em todos os segmentos, incluindo Minha Casa Minha Vida, médio e alto padrões, segundo moradia, etc.

Veja também Victor Ximenes Beto Studart vai lançar superprédio feito de aço em 2025

Vendas somam quase R$ 3 bilhões

No período, o setor imobiliário cearense atingiu R$ 2,9 bilhões, um crescimento de 25% sobre o primeiro semestre do ano passado. Os dados foram levantados pela Lopes Inteligência Imobiliária.

Ranking de vendas - Construtoras no Ceará

COLMEIA MOURA DUBEUX DIRECIONAL BSPAR MRV TENDA DIAGONAL DASART VICTA PLACIC/TECH WR ENGENHARIA MARQUISE R MIRANDA DIAS DE SOUSA IDIBRA PRA MORAR ENGEPLAN MOTA MACHADO J SIMÕES SM|RODOBENS

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil