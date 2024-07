Beto Studart vai lançar superprédio feito de aço em 2025

Página apoiada por:

A BSPar, do empresário cearense Beto Studart, prepara para a primeira metade de 2025 o lançamento de seu próximo projeto inovador, o BS Steel.

Com previsão de incluir 34 andares e atingir 120 metros de altura, o edifício comercial será construído inteiramente em aço e vidro, na esquina das avenidas Santos Dumont com Senador Virgílio Távora.

Conforme Studart, que idealizou também o icônico BS Design, a forma como o novo prédio será erguido e os materiais utilizados farão dele um marco na engenharia do Ceará.

Sem madeira e cimento

"Na construção do BS Steel, um prédio todo em aço e vidro, a BSPar dará um novo passo em busca da industrialização da construção civil no Ceará. Vamos tentar eliminar ou reduzir radicalmente nessa obra o uso de madeiras, cimentos, ferros desnecessários, água, entulhos e até mesmo barulhos. Ficará na história do Ceará, do Nordeste e do Brasil", diz o empresário.

O projeto arquitetônico é assinado por Daniel Arruda, que atualmente trabalha em ajustes no desenho.

Segundo Beto Studart, o BS Steel deverá ser lançado ao mercado no início do próximo ano. O empreendimento terá parceria com a siderúrgica ArcelorMittal.

