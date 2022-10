Ranking dos bilionários do setor de educação no Brasil tem um cearense

O setor de educação privada tem 6 bilionários no Brasil, conforme a lista de maiores fortunas do País, elaborada pela Forbes. Os empresários e respectivas famílias acumulam, somados, mais de R$ 16 bilhões. E neste seleto grupo, figura um cearense.

Na quarta posição das maiores fortunas do setor educacional, está Oto de Sá Cavalcante (e família), único nordestino neste ranking, com um patrimônio avaliado em R$ 2,6 bilhões. A lista nacional (veja abaixo o ranking completo) é capitaneada por Chaim Zaher, do conglomerado SEB (Sistema Educacional Brasileiro).

Com vastas contribuições na educação do Ceará, a família de Sá Cavalcante é detentora de grande parte das ações da Arco Educação, que abriu capital na Nasdaq, em Nova Iorque, em 2018. Como aponta a Forbes, Oto é o principal acionista da companhia, ao lado de Ari de Sá Neto, CEO da empresa.

Legenda: Ari de Sá Neto e Oto de Sá Cavalcante Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Crescendo anualmente a um ritmo acelerado, a Arco desenvolve soluções educacionais tecnológicas e metodológicas para o ensino básico e detém uma carteira de clientes com mais de 5 mil escolas, atingindo mais de 1 milhão de alunos no Brasil.

Também é gerido pela família o Colégio Ari de Sá Cavalcante, com seis sedes em Fortaleza, presidido por Oto de Sá.

Histórico

O célebre educador que dá nome à escola nasceu em 1918, no interior do Ceará, e faleceu em 1967. Foi um menino pobre e um aluno descrito como brilhante e extremamente dedicado.

Foi professor e diretor de escolas, tendo lecionado também na Faculdade Estadual de Ciências Econômicas, a qual também chegou a dirigir. Fundou o Caen (Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste), da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Veja a lista dos mais ricos da Educação no Brasil

Chaim Zaher e família

Fortuna: R$ 3,5 bilhões

Posição na lista geral: 103ª

Nascimento: Líbano

Idade: 68 anos

Origem da fortuna: SEB (Sistema Educacional Brasileiro)

Carlos Wizard Martins e família

Fortuna: R$ 3,4 bilhões

Posição na lista geral: 104ª

Nascimento: Paraná

Idade: 64 anos

Origem da fortuna: Grupo Multi

José Janguiê Bezerra Diniz

Fortuna: R$ 3,3 bilhões

Posição na lista geral: 107ª

Nascimento: Paraíba

Idade: 58 anos

Origem da fortuna: Ser Educacional

Oto De Sá Cavalcante e família

Fortuna: R$ 2,6 bilhões

Posição na lista geral: 128ª

Nascimento: Ceará

Idade: 74 anos

Origem da fortuna: Arco Educação

Nicolau Carvalho Esteves e família

Fortuna: R$ 2,5 bilhões

Posição na lista geral: 136ª

Nascimento: Minas Gerais

Idade: 71 anos

Origem da fortuna: Afya Educacional

Flávio Augusto da Silva

Fortuna: R$ 1,3 bilhão

Posição na lista geral: 232ª

Nascimento: Rio de Janeiro

Idade: 50 anos

Origem do patrimônio: WiseUp

