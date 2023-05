Quem são os cearenses no Conselhão do Governo Lula

Pelo menos quatro personalidades cearenses integram o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do Governo Federal, que reestreou ontem (4), em reunião em Brasília.

O colegiado reúne um grupo de notáveis da sociedade civil, incluindo empresários e especialistas na área econômica, e havia sido criado em 2003, no primeiro Governo Lula. Conhecido como Conselhão, o grupo foi extinto em 2019 na gestão Bolsonaro.

O grupo tem mais de 240 componentes, que não recebem remuneração e participam voluntariamente como conselheiros.

Ricardo Cavalcante

A lista de cearenses é encabeçado por Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e da Associação Nordeste Forte. O executivo foi eleito, nesta semana, vice-presidente executivo da Confedera Nacional da Indústria (CNI).

Cavalcante vem desempenhando papel de protagonismo em pautas estratégicas da indústria nordestina e cearense. É um dos principais articuladores do hub de hidrogênio no Ceará.

Patriciana Queirós Rodrigues

Presidente do Conselho de Administração do Grupo Pague Menos, a executiva Patriciana Rodrigues também faz parte do Conselhão. Fundada no Ceará, a rede de farmácias, fundada por Deusmar Queirós, está listada na Bolsa de Valores e tem lojas em todos os estados.

Cândido Pinheiro Júnior

O empresário cearense é vice-presidente comercial da Hapvida, gigante nacional dos planos de saúde.

Preto Zezé

Presidente da Cufa Brasil (Central Única das Favelas), Preto Zezé é empresário e ativista social. É uma liderança em pautas relativas às favelas brasileiras.