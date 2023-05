De ambulante a CEO: cearense quer faturar R$ 26 milhões neste ano vendendo verdura

A Campo Ouro Verde, uma empresa cearense que deve faturar R$ 26 milhões em 2023, começou com o ímpeto empreendedor de um verdureiro ambulante, que hoje é o CEO da companhia.

A trajetória de Alderlan Sampaio se iniciou ainda na infância, quando ele trabalhava auxiliando os irmãos a vender alface, coentro e cebolinha na periferia de Fortaleza.

Em 2014, após duros anos de labuta, ele escolheu tomar o próprio rumo. A decisão de sair do amparo do guarda-chuva do irmão, para quem Alderlan trabalhava até então, foi uma virada de chave, cujos resultados são colhidos até hoje.

No entanto, como normalmente ocorre no universo do empreendedorismo, o começo dessa nova etapa foi espinhoso. No primeiro dia em que resolveu trabalhar por si só, reuniu a coragem e uma bicicleta para vender os temperos e verduras. Apurou naquela data um valor que nunca mais lhe fugiu à memória: R$ 17.

Legenda: Empresário guarda bicicleta que usava para fazer as primeiras vendas Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

A bicicleta, aliás, foi guardada pelo empresário e até hoje está nas instalações da fábrica, como uma lembrança do começo da jornada.

Faturamento

Passados quase 10 anos, a Campo Ouro Verde registrou mais de R$ 18 milhões em faturamento, em 2022. E, neste ano, pretende crescer acima de 40%.

Segundo o CEO, a empresa, hoje com 100 colaboradores, é a maior distribuidora de folhagens do Ceará, com 160 clientes, a maioria supermercados, que revendem o mix de produtos da marca. Alface, coentro e cebolinha, as mesmas que levou em sua bicicleta no início do negócio, ainda constituem os carros-chefes das vendas.

Foto: Fabiane de Paula/Diário do Nordeste

O portfólio atual tem mais de 20 itens e a ideia, segundo Alderlan, é ampliar. Para engordar a margem de lucro, a empresa pretende começar a vender produtos de maior valor agregado, como pimentas (de cheiro e malagueta).

"Temos uma logística muito redonda. O produto sai de Tianguá e chega ao consumidor final em 12 horas. Isso garante a qualidade. É o nosso diferencial", diz. A empresa, cuja sede fica no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza, atua também no mercado do Piauí.

O plano de expansão, conta Alderlan, contempla também o lançamento de um sanitizante para verduras, que chegará ao mercado em breve. Inicialmente, este produto havia sido desenvolvido apenas para uso da própria companhia, mas os executivos decidiram colocá-lo à disposição de outros empresas do segmento.

