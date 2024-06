Quanto custa um apartamento de 100 m² nos 10 bairros mais caros do Nordeste

Com as recentes elevações nos preços de imóveis no Nordeste, dois bairros da região superaram a marca de R$ 1 milhão por 100 metros quadrados, na média.

As vizinhanças em questão são Pajuçara, em Maceió, e Meireles, em Fortaleza, as áreas mais caras entre as capitais do Nordeste para a compra de apartamentos, segundo dados do Índice FipeZap, referentes a maior de 2024.

A pesquisa levou em consideração mais de 100 mil anúncios online de venda de apartamentos. Com base nos dados de valor do m², esta Coluna simulou os preços médios de imóveis de 100 metros quadrados nos 10 bairros mais valorizados do Nordeste.

Para adquirir um apartamento com essa metragem em Pajuçara, é preciso desembolsar, em média, R$ 1,12 milhão.

Já no Meireles, o montante médio é de R$ 1,02 milhão.

Os demais bairros nordestinos não ultrapassam a linha milionária. Veja o top 10 abaixo.

Preço médio de 100 m² nos bairros mais caros do NE

Pajuçara (Maceió): R$ 1,12 milhão Meireles (Fortaleza): R$ 1,02 milhão Cabo Brando (João Pessoa): R$ 978.400 Mucuripe (Fortaleza): R$ 973.700 Ponta Verde (Maceió): R$ 961.200 Jatiuca (Maceió): R$ 954.400 Jacarecica (Maceió): R$ 923.200 Barra (Salvador): R$ 913.300 Luciano Cavalcante (Fortaleza): R$ 913.300 Parnamirim (Recife): R$ 887.100

Nota: Os valores acima são médios, com base no preço médio do m² do índice FipeZap de maio/24, que considera apenas imóveis prontos. Ou seja, apartamentos na planta, que são geralmente mais caros, não entram na medição. Mesmo dentro do bairro, os valores podem variar por uma série de fatores.

